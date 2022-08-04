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Немедленно освободите балкон от хлама! Почему там опасно хранить вещи

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Немедленно освободите балкон от хлама! Почему там опасно хранить вещи

Балконы нередко используются как кладовка, однако так поступать ни в коем случае нельзя.
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Людям, которые воспринимают балкон как дополнительное место для хранения различных вещей, следует как можно быстрее освободить его, и для этого есть сразу несколько причин. Первая и самая очевидная – это вероятность возгорания. Например, на захламленный балкон может попасть плохо потушенная сигарета, кинутая этажом выше.

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Впрочем, для возгорания порой и сигарета не нужна. В жаркий летний день может легко воспламениться картон, бумага, дерево. Остекление не всегда спасает, ведь в такую погоду окна как правило открываются настежь, а значит, велика вероятность попадания прямых солнечный лучей.

Еще одна причина, которая заставляет навести порядок на балконе – птицы и насекомые. Оставленный там мусор привлекает живность. Например, для тараканов даже крепко завязанные пакеты не станут препятствием. Важно понимать, что появление насекомых станет проблемой не для одной квартиры, а для всего дома, поэтому стоит подумать и о других.

Наконец, захламленный балкон – это некрасиво. Такие места вне зависимости от площади могут стать отличными для отдыха. Нужно лишь навести порядок – вынести ненужные вещи и при необходимости сделать как минимум косметический ремонт.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 21:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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