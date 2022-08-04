Хорошая стратегия: почему в России вырос спрос на новостройки

Наиболее популярные причины покупки жилья в новостройках: улучшение жилищных условий и переезд из съемной квартиры.



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Весной 2022 года эксперты фиксировали по стране падение спроса на квартиры в новостройках, к лету они прогнозировали стагнацию на рынке, однако их предположение не оправдалось. Сегодня спрос на данную категорию жилья В России растет. Граждане покупают недвижимость по самым разным причинам – социологическое исследование даже выявило одну хорошую стратегию.

Восстановление спроса на жилье в многоквартирных домах зафиксировали специалисты федеральной компании "Этажи". Результаты их исследования приводит газета "Известия". Сообщается, что эксперты провели опрос среди нескольких тысяч клиентов, чтобы выявить основные причины приобретения квартир в новостройках.

Итак, 29% россиян стремятся улучшить условия после продажи старой недвижимости. 27% респондентов покупают квартиры в новостройках, чтобы переехать из съемного жилья.

13% респондентов ответили, что приобретают квартиры в новостройках для своих наследников. 12% опрошенных интересуются данным видом недвижимости с целью инвестиций. Еще 9% россиян планируют вложить в жилье государственные льготы и пособия, например, материнский капитал.

Снижение ипотечных ставок привлекло внимание трех процентов участников социологического исследования. Еще один процент респондентов назвали иные причины для покупки.

По результатам опроса эксперты назвали хорошую стратегию. Они подчеркнули, что некоторые россияне покупают квартиры в новостройках для детей заранее. Пока наследники растут – собственники сдают свою недвижимость в аренду, за счет чего покрывают часть платежей.