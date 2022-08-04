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В Подмосковье сильно подорожали дачи

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В Подмосковье сильно подорожали дачи

Наибольший рост цен на дачи в Московской области зафиксирован по Дмитровскому направлению. Там недвижимость подорожала на 44% за год.
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В условиях экономической нестабильности, вызванной политическими событиями в мире, в России, как в других странах, наблюдается изменение структурны предложения на рынке недвижимости в пользу более дорогих объектов. Это объясняется тем, что граждане отдают предпочтение более доступным вариантам, количество который в итоге сокращается.

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Так, в Подмосковье зафиксирован сильный рост цен на дачи. Согласно исследованию ЦИАН, с начала 2022 года стоимость данной категории жилья увеличилась на девять процентных пунктов. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономический показатель пошел вверх на 25%.

Цены на дачи в Подмосковье, по мнению экспертов, увеличились как раз вследствие изменения структуры предложения на рынке. В период весна-лето стоимость жилья росла в среднем на один процент в месяц. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, наибольший рост цен на дачи в Московской области зафиксирован по Дмитровскому направлению. Там недвижимость подорожала на 44% за год и сейчас в среднем стоит чуть менее четырех миллионов рублей.

Наименьшей годовой рост показало Рязанское направление с результатом всего 4%. Дачу там можно приобрести в среднем за три миллиона рублей.

Еще дешевле приобрести дачу можно по Егорьевскому направлению. Там данные объекты недвижимости в среднем стоят 2,71 миллиона рублей при годовом росте 17%. Дороже всего в Подмосковье оцениваются дачи на Рублево-Успенском направлении: средняя цена – 6,12 миллиона рублей, годовой рост – 22%.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 09:01 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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