Не только мобилизация: почему в России рухнул спрос на недвижимость

Россияне стали меньше интересоваться покупкой недвижимости, в том числе, из-за сворачивания нескольких ипотечых программ.

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Спрос на недвижимость в нашей стране начал падать еще в период пандемии коронавируса. Тогда же мировая экономика пережила сильнейшее потрясение, но нестабильная ситуация продолжается до сих пор. В итоге многие владельцы жилья решили отложить продажу своих домов и квартир, что привело к росту цен на рынке.

Мировая экономическая нестабильность все еще не позволяет рынку недвижимости отыграть назад. Как отмечают эксперты, россияне все реже и реже интересуются покупкой жилья. Причины падения спроса назвали аналитики портала "Мир квартир".

По их данным, на сегодняшний день спрос на недвижимость в России упал уже на четверть. Интерес к покупке домов или квартир в крупных городах снизился на фоне объявленной в стране частичной мобилизации, считают эксперты.

Кроме того, к падению экономического показателя на 25% относительно аналогичного периода прошлого года привели и другие факторы. В частности, некоторые банки отказались от программы субсидирования ипотеки для новостроек. Данный вид кредита предполагал проценты, близкие к нулю.

Также россияне стали меньше интересоваться покупкой недвижимости из-за сворачивания ипотечных программ без первоначального взноса. Генеральный директор компании "Мир квартир" Павел Луценко уверен, что граждане отказываются от крупных покупок из-за невозможности прогнозирования, а также неопределенности и тревожности. Об этом сообщает телеканал "360".