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Как убрать неприятные запахи из дома: назван простой способ

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Как убрать неприятные запахи из дома: назван простой способ

Источником вони в доме может служить текстиль.
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Как часто нам приходится сталкиваться с неприятными запахами, заходя в квартиру. Источников вони может быть великое множество: от забытых на плите остатков обеда, до старых прогнивших канализационных труб. Однако далеко не все знают, что еще одним источником лишних ароматов является домашний текстиль.

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Даже после тщательной уборки неприятные запахи могут остаться в квартире, если не обращать внимания на тканевые источники вони. Однако опытные хозяйки знают, как выйти из сложной ситуации. Избавиться от проблемы поможет один простой способ.

Дело в том, что текстиль сам по себе не производит вони, если, конечно, это материал хорошего качества. Меж тем, тканевая поверхность с легкостью впитывает и задерживает в себе запахи от других источников.

Проблема вони в квартире зачастую кроется в напольном ковре, в мягкой мебели с тканевой отделкой или в шторах на окнах. Если постирать предметы текстиля физически невозможно, то лучше использовать придуманный специалистами полезный способ.

Избавиться от неприятных запахов можно, если в бутылку с распылителем налить немного кондиционера, а оставшуюся часть заполнить водой. Полученной смесью необходимо опрыскать тканевые поверхности, от которых исходит вонь. Средство безвредно для здоровья, однако очень полезно в домашнем хозяйстве.

Фото: Timofei Izotov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2022, 10:06 Источник: MK.RU ✓ Надежный источник

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