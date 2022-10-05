Как убрать неприятные запахи из дома: назван простой способ

Источником вони в доме может служить текстиль.

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Как часто нам приходится сталкиваться с неприятными запахами, заходя в квартиру. Источников вони может быть великое множество: от забытых на плите остатков обеда, до старых прогнивших канализационных труб. Однако далеко не все знают, что еще одним источником лишних ароматов является домашний текстиль.

Даже после тщательной уборки неприятные запахи могут остаться в квартире, если не обращать внимания на тканевые источники вони. Однако опытные хозяйки знают, как выйти из сложной ситуации. Избавиться от проблемы поможет один простой способ.

Дело в том, что текстиль сам по себе не производит вони, если, конечно, это материал хорошего качества. Меж тем, тканевая поверхность с легкостью впитывает и задерживает в себе запахи от других источников.

Проблема вони в квартире зачастую кроется в напольном ковре, в мягкой мебели с тканевой отделкой или в шторах на окнах. Если постирать предметы текстиля физически невозможно, то лучше использовать придуманный специалистами полезный способ.

Избавиться от неприятных запахов можно, если в бутылку с распылителем налить немного кондиционера, а оставшуюся часть заполнить водой. Полученной смесью необходимо опрыскать тканевые поверхности, от которых исходит вонь. Средство безвредно для здоровья, однако очень полезно в домашнем хозяйстве.