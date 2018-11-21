Рассекречено строительство роскошного особняка Абрамовича

Роман Абрамович решил обосноваться в Израиле. Российский предприниматель строит роскошный особняк в историческом центре Тель-Авива.

Абрамович поселится в живописном историческом районе израильской столицы Неве-Цедек. Земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров олигарх приобрел три года назад за 27 миллионов долларов.

На участке расположен отель "Версано". Однако через несколько месяцев здесь появятся несколько одноэтажных зданий и парковка. На днях архитектурное бюро представило макет особняка, который планируют построить для миллиардера.

Поскольку район, где затевается строительство - исторический, авторы проекта столкнулись с некоторыми сложностями. Бизнесмену придется согласовывать с местной администрацией едва ли не каждую деталь будущего дома, который должен соответствовать общему стилю окружающих зданий.

Абрамович позаботится и об облагораживании района в целом. Проект предусматривает замену воздушных линий электропередачи на подземные и проведение прочих работ по улучшению инфраструктуры. Придется сохранить олигарху и старое дерево – растущий рядом с домом фикус.

После того как британское правительство отказало миллиардеру в продлении визы, он стал чаще бывать в Израиле. По некоторым данным, предприниматель окончательно переберется в Тель-Авив в следующем году. Абрамович переезд из Великобритании не комментирует.

Масштабное строительство затеял бизнесмен и в Нью-Йорке. Там возводится гигантский особняк для бывшей жены олигарха Дарьи Жуковой. Эксперты оценивают его стоимость в 100 миллионов долларов, пишет StarHit.