Абрамовича заподозрили в сокрытии жены
По словам приятельницы Жуковой, за последний год предприниматель не раз появлялся на публике в компании якобы бывшей супруги. Знакомой Дарьи такое поведение видится необычным.
"А вам не кажется странным, что женились они тайно, а о разводе сообщили в СМИ чуть ли не пресс-релизами? Обычно у людей наоборот", – цитирует женщину Sobesednik.ru. "Хотя официальная позиция такова, что они остались добрыми друзьями, а у Даши новый бойфренд", – добавила она.
Жуковой приписывают роман с наследником крупного греческого предпринимателя Ставросом Ниархосом. Однако на совместных фото мужчина лишь робко обнимает экс-супругу Абрамовича.
Миллиардеру тоже приписывают отношения с разными пассиями. Интриги добавляет тот факт, что Роман Абрамович не спешит выходить из культурного проекта бывшей жены – Музея современного искусства в Москве. Если британскую недвижимость бизнесмен переписывает на экс-супругу как раз по причине развода, то его нежелание оставить в собственность Дарье ее проект "Гараж" выглядит странно.
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