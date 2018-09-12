Что стало с пропавшей экс-супругой Абрамовича

Бывшая жена миллиардера впервые дала интервью после развода, который состоялся 11 лет назад. Сегодня Ирина Абрамович ведет насыщенную жизнь.

Она пропала из поля зрения широкой общественности после расставания с супругом. Но на этом жизнь женщины не закончилась. Правда, изменилась: Ирина променяла светские мероприятия на семью, путешествия и религию.

"Часто мы можем видеться в храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей, домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане", – цитирует экс-супругу Романа Абрамовича Tatler. Кроме того, Ирина коллекционирует византийские и русские иконы и помогает храму священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве.

К вере женщина относится очень серьезно. По ее словам, она помогает ей преодолевать трудности и при любых обстоятельствах оставаться человеком.

Публичности Ирина Абрамович не любит. Ранее она закрыла свой аккаунт в Instagram. "Просто я поняла, что у многих возникает интерес к частностям, вещам совершенно не важным: что за платье на мне, где проходит ужин, кто друзья", – поделилась экс-супруга миллиардера. Она призналась, что соцсеть для нее – лишь один из самых удобных способов общаться с друзьями по всему миру.

Также Ирина рассказала, как живут их общие с Романом дети. 26-летняя Анна оканчивает Колумбийский университет, 25-летний Аркадий – предприниматель, 21-летняя София окончила Royal Holloway University и серьезно увлекается конкуром. 16-летняя Арина готовится поступать на факультет зоологии в Австралии, а ее брат-ровесник Илья учится в лондонской школе.

Напомним, Ирина и Роман Абрамович прожили вместе 16 лет. После развода они сохранили чудесные отношения.