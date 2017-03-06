Выигравшей в лотерею британке надоел шикарный особняк
Ставшая в 17 лет миллионершей Джейн решила вернуться в родительский дом. Объявление о продаже своего роскошного особняка девушка опубликовала на странице в Facebook.
В огромном доме, по ее словам, ей одной стало скучно и одиноко. Фотографии жилища стоимостью 189 тысяч фунтов Парк продемонстрировала в соцсети своим подписчикам и потенциальным покупателям, попросив сообщить, если кто-то из них заинтересуется предложением.
Джейн расписала преимущества продаваемого дома. Как отметила в объявлении девушка, особняк имеет "исключительную трехспальную кровать", закрытый сад на заднем дворе, где можно наслаждаться спокойной обстановкой в "изысканном современном интерьере".
Также хозяйка дома
сообщает о том, что это комфортабельное семейное жилье, которое оснащено современным
оборудованием. Большой плюс – стильный интерьер и качественная дизайнерская
мебель.
Как писали Dni.ru, Джейн Парк считает, что после выигрыша ее жизнь стала "в десять раз хуже". Она пожаловалась, что огромная сумма денег, полученная в столь юном возрасте, испортила ей жизнь, так что девушке уже "ничего не хочется".
Многих пользователей Сети шокировало то, как счастливица распоряжается своим выигрышем. Так, британка отдала 4500 фунтов за операцию по увеличению груди, потратила часть своего выигрыша на отдых на Ибице и приобрела билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба. Кроме того, Джейн ради развлечения покупает элитные автомобили.
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