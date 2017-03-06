Выигравшей в лотерею британке надоел шикарный особняк

Жительница Великобритании Джейн Парк, четыре года назад выигравшая миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее, продает свой шикарный особняк. Девушка объяснила, что делает это, потому что ей там стало одиноко.

Ставшая в 17 лет миллионершей Джейн решила вернуться в родительский дом. Объявление о продаже своего роскошного особняка девушка опубликовала на странице в Facebook.

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В огромном доме, по ее словам, ей одной стало скучно и одиноко. Фотографии жилища стоимостью 189 тысяч фунтов Парк продемонстрировала в соцсети своим подписчикам и потенциальным покупателям, попросив сообщить, если кто-то из них заинтересуется предложением.

Джейн расписала преимущества продаваемого дома. Как отметила в объявлении девушка, особняк имеет "исключительную трехспальную кровать", закрытый сад на заднем дворе, где можно наслаждаться спокойной обстановкой в "изысканном современном интерьере".

Также хозяйка дома сообщает о том, что это комфортабельное семейное жилье, которое оснащено современным оборудованием. Большой плюс – стильный интерьер и качественная дизайнерская мебель.



Как писали Dni.ru, Джейн Парк считает, что после выигрыша ее жизнь стала "в десять раз хуже". Она пожаловалась, что огромная сумма денег, полученная в столь юном возрасте, испортила ей жизнь, так что девушке уже "ничего не хочется".

Hotel chillllls Публикация от Jane Park (@janeparkx) Мар 2 2017 в 12:39 PST

Some howl�� Публикация от Jane Park (@janeparkx) Фев 16 2017 в 10:52 PST

Многих пользователей Сети шокировало то, как счастливица распоряжается своим выигрышем. Так, британка отдала 4500 фунтов за операцию по увеличению груди, потратила часть своего выигрыша на отдых на Ибице и приобрела билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба. Кроме того, Джейн ради развлечения покупает элитные автомобили.