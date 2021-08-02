Горбачев назвал два главных уничтоживших СССР удара

Попытка госпереворота в августе 1991 года и Беловежское соглашение стали двумя самыми сильными ударами, уничтожившими СССР. Таким мнением поделился первый президент СССР Михаил Горбачёв.
Горбачёв считает, что судьбу Советского союза определили незаконным способом лидеры России, Украины и Белоруссии, не задумываясь о последствиях. Кроме того, свою роль в развале государства сыграло отсутствие реакции со стороны общества, которое, по мнению политика, должно было осудить действия чиновников, пишет Ura.ru.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как правильно воспитать сына?
Как избавиться от прыщей?
Сын Шепелева просто копия Фриске