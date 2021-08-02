Горбачев назвал два главных уничтоживших СССР удара

Попытка госпереворота в августе 1991 года и Беловежское соглашение стали двумя самыми сильными ударами, уничтожившими СССР. Таким мнением поделился первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Горбачёв считает, что судьбу Советского союза определили незаконным способом лидеры России, Украины и Белоруссии, не задумываясь о последствиях. Кроме того, свою роль в развале государства сыграло отсутствие реакции со стороны общества, которое, по мнению политика, должно было осудить действия чиновников, пишет Ura.ru.