Володин: Депутат не может быть в оппозиции к своим обязанностям

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Пятница
5 ноября
Лента новостей
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
17:40
В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины
17:03
Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях
16:47
"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову
16:18
10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях
16:13
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
15:32
"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ
15:19
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
14:55
"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем
14:42
"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе
14:29
Украинский политолог Вакаров напуган мимикой Путина: Она мне спать не даст
13:59
"Приходил домой, как в чужую семью": как Трофим погулял на три фронта во время первого брака
13:35
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"
13:33
В Счетной палате назвали "болевые точки" строительства жилья в России
13:20
"Не могла выйти на сцену": Немоляева до сих пор не справилась со смертью Лазарева
12:50
"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову
12:02
"Забеременела через месяц после родов": вскрылась подноготная бывшего Пелагеи с новой женой
11:25
Асмус прервала работу из-за страшной болезни дочери: Круговорот капельниц и лекарств
11:09
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
11:07
Белоруссия не смогла вернуть расположение России – аналитики о затянувшейся интеграции
11:02
"Так будет не всегда": Снимки Тарасовой до трагедии попали в Сеть
10:56
Заворотнюк собралась под венец после новости об уходе
10:38
Бузова сцепилась с новым худруком МХАТа после увольнения
08:19
"Волшебно": Сбежавшую от мужа Королеву осчастливил резвый самец
06:37
Оставшаяся без любовника Волочкова раздвинула ноги навстречу приключениям
04:12
Сбросивший жирок Лазарев похвастался фигурой: Скинул много
02:52
День иконы Казанской Божьей матери: что нельзя делать 4 ноября
00:23
"Разрушила мою жизнь": Бритни Спирс гневно набросилась на престарелую мать
21:48
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
21:31
Политолог Безпалько об отставках украинских министров: Пиар-шаги Зеленского
21:03
Бывшая любовница раскрыла гнилую подноготную известного артиста: Ей было 15, тебе 23
20:16
На западе Москвы под землю ушли бытовки
20:06
Разведенка Мельникова доверила детей чужому мужику
20:01
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12
19:47
Измотанные судами Гагарина и Исхаков не могут поделить детей
19:20
"До сих пор раздаем долги": оставшийся без работы Расторгуев взвыл из-за новой беды
18:57
В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
18:42
"Распутье": актер сериала "Пищеблок" оказался в центре жестокого противостояния
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин: Депутат не может быть в оппозиции к своим обязанностям

Володин: Депутат не может быть в оппозиции к своим обязанностям

Граждане наделяют депутата Госдумы властными полномочиями, поэтому он должен эффективно реализовывать их в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин заявил в интервью изданию Znak.com.

Продолжение: Володин заявил о возможном лишении Рашкина депутатского иммунитета
прочитано 271 раз

Депутат может выдвигаться в Думу от оппозиционной партии, но как только его избирают, он становится членом коллегиального органа власти и носителем полномочий, который обязан реализовывать, подчеркнул Володин. Спикер напомнил, что парламентарии обладают равным статусом, одинаковыми правами и обязанностями вне зависимости от партийной принадлежности.

ПО ТЕМЕ

Володин призвал извлечь уроки из Смутного времени

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"По закону о статусе депутата Государственной Думы все они могут участвовать в работе пленарных заседаний, комитетов, комиссий, в парламентских слушаниях. Наделены правом вносить законопроекты и поправки к ним, направлять депутатские запросы, обращаться с вопросами к членам Правительства, приглашенным на заседания, участвовать в утверждении министров, вице-премьеров, председателя правительства", – пояснил председатель ГД.

Несмотря на то, что большинство в Думе у "Единой России", влиять на принятие решений могут представители всех оппозиционных фракций: они входят в Совет ГД, занимают важные должности, руководят работой половины комитетов, отметил спикер.

Фото: Duma.gov.ru

По его словам, инициатором выстраивания такого баланса был президент Владимир Путин. Спикер не исключил законодательного закрепления этого принципа в будущем.

"Это необходимо для того, чтобы представители всех парламентских партий, за которые голосуют граждане, могли участвовать в обсуждении и принятии решений", – подчеркнул Володин.

Председатель ГД указал на равенство всех депутатов перед законом. При этом он отметил, что в других странах для политических партий существуют определенные правила. Например, в ФРГ политсилы, которые могут поставить под угрозу существование государства, неконституционны и лишены госфинансирования.

Говоря об оппозиции, Володин напомнил о резолюции ПАСЕ 1547 от 2007 года, которая призывает такие партии и их представителей "не просто требовать себе права и средства, но и проявлять ответственность и готовность использовать их, прилагая все усилия для повышения эффективности парламента в целом, не ограничиваться явно недостаточной ролью критиков".

Также спикер указал на доклад Венецианской комиссии "О роли оппозиции в демократическом парламенте", где закрепляется идея об общей моральной и политической обязанности всех парламентских партий вносить "конструктивный и лояльный вклад в политические процессы".

В повестке развития страны может участвовать только конструктивная оппозиция, уверен спикер. Деструктивные политические силы направлены на подрыв государственности, поэтому в странах, обладающих реальным суверенитетом, все партии национально ориентированы, сказал Володин.

"От какой бы партии ни был избран депутат, он должен помнить, что несет персональную ответственность перед своими избирателями. Должен понимать, что представляет парламент своей страны. Быть в оппозиции к полномочиям, которыми его наделил народ, не может", – убежден спикер ГД.

Особенно важно это с учетом новых полномочий, которые получила Дума после принятия конституционных поправок, указал председатель ГД. Парламентарии больше не могут перекладывать ответственность за промахи на правительство, сказал Володин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 5 ноября 2021, 10:31 Источник: Znak.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Забеременела через месяц после родов": вскрылась подноготная бывшего Пелагеи с новой женой

Хоккеист снова счастлив
Шоу-бизнес

"Так будет не всегда": Снимки Тарасовой до трагедии попали в Сеть

Поклонники воодушевились

Шоу-бизнес

"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову

Телеведущая поделилась свежими кадрами

Шоу-бизнес

"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе

Певица не хотела уходить

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+