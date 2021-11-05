Володин: Депутат не может быть в оппозиции к своим обязанностям

Граждане наделяют депутата Госдумы властными полномочиями, поэтому он должен эффективно реализовывать их в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин заявил в интервью изданию Znak.com.

Депутат может выдвигаться в Думу от оппозиционной партии, но как только его избирают, он становится членом коллегиального органа власти и носителем полномочий, который обязан реализовывать, подчеркнул Володин. Спикер напомнил, что парламентарии обладают равным статусом, одинаковыми правами и обязанностями вне зависимости от партийной принадлежности.

"По закону о статусе депутата Государственной Думы все они могут участвовать в работе пленарных заседаний, комитетов, комиссий, в парламентских слушаниях. Наделены правом вносить законопроекты и поправки к ним, направлять депутатские запросы, обращаться с вопросами к членам Правительства, приглашенным на заседания, участвовать в утверждении министров, вице-премьеров, председателя правительства", – пояснил председатель ГД.

Несмотря на то, что большинство в Думе у "Единой России", влиять на принятие решений могут представители всех оппозиционных фракций: они входят в Совет ГД, занимают важные должности, руководят работой половины комитетов, отметил спикер.

По его словам, инициатором выстраивания такого баланса был президент Владимир Путин. Спикер не исключил законодательного закрепления этого принципа в будущем.

"Это необходимо для того, чтобы представители всех парламентских партий, за которые голосуют граждане, могли участвовать в обсуждении и принятии решений", – подчеркнул Володин.

Председатель ГД указал на равенство всех депутатов перед законом. При этом он отметил, что в других странах для политических партий существуют определенные правила. Например, в ФРГ политсилы, которые могут поставить под угрозу существование государства, неконституционны и лишены госфинансирования.

Говоря об оппозиции, Володин напомнил о резолюции ПАСЕ 1547 от 2007 года, которая призывает такие партии и их представителей "не просто требовать себе права и средства, но и проявлять ответственность и готовность использовать их, прилагая все усилия для повышения эффективности парламента в целом, не ограничиваться явно недостаточной ролью критиков".

Также спикер указал на доклад Венецианской комиссии "О роли оппозиции в демократическом парламенте", где закрепляется идея об общей моральной и политической обязанности всех парламентских партий вносить "конструктивный и лояльный вклад в политические процессы".

В повестке развития страны может участвовать только конструктивная оппозиция, уверен спикер. Деструктивные политические силы направлены на подрыв государственности, поэтому в странах, обладающих реальным суверенитетом, все партии национально ориентированы, сказал Володин.

"От какой бы партии ни был избран депутат, он должен помнить, что несет персональную ответственность перед своими избирателями. Должен понимать, что представляет парламент своей страны. Быть в оппозиции к полномочиям, которыми его наделил народ, не может", – убежден спикер ГД.

Особенно важно это с учетом новых полномочий, которые получила Дума после принятия конституционных поправок, указал председатель ГД. Парламентарии больше не могут перекладывать ответственность за промахи на правительство, сказал Володин.