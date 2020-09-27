Новая война под боком России: что нужно знать о Карабахском конфликте

Градус напряжения у границ России значительно подскочил вверх. На фоне непрекращающихся протестов в Белоруссии разгорелась, казалось бы, забытая вражда.

В воскресенье утром вооруженные силы Азербайджана начали наступление на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, атаковав ее столицу – Степанакерт – и другие населенные пункты. Под огонь попали не только военные, но и мирные жители. За них вступилась армия Армении: согласно сообщениям Еревана, были сбиты три беспилотника и два вертолета. Во многих СМИ также появились данные о потерях среди живой силы.

ПО ТЕМЕ Армения ввела военное положение после обострения Карабахского конфликта

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию – все военнообязанные граждане должны будут поступить в расположение вооруженных сил. Пашинян назвал действия Баку спланированной агрессией: он напомнил, что обострению конфликта предшествовали совместные военные учения Азербайджана и Турции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг обвинения в наступлении и заверил, что его страна была вынуждена защищаться в ответ на провокации с армянской стороны.

Однако одним Нагорным Карабахом дело не ограничилось. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянский город Варденис, а в генпрокуратуре Азербайджана сообщили о ранении шести мирных жителей районов, расположенных у границ непризнанной республики.

Обострение ситуации не могло не встревожить Москву. Конфликт в Нагорном Карабахе вполне можно назвать горячим очагом под боком России, с которой граничит одна из противостоящих сторон – Азербайджан. При этом и Армения, и Азербайджан являются союзниками России, поэтому Кремль вынужден занимать нейтральную позицию. В российском МИДе призвали стороны к немедленному прекращению огня.

С чего все началось

Нагорно-Карабахский конфликт берет свои корни еще в начале ХХ века, когда в результате революции распалась Российская империя. Тогда в Закавказье были провозглашены три независимых государства Грузинская Демократическая Республика, Республика Армении и Азербайджанская Демократическая Республика, в которую должен был войти и Нагорный Карабах. Однако армянское население региона решительно выступило против.

Пришедшая на смену монаршей советская власть вскоре решила, что Карабах останется в составе Азербайджанской Республики, но сохранит широкую автономию. И пока Армения и Азербайджан оставались частями Советского Союза, карабахские вопросы решались с помощью партийного руководства.

В своем нынешнем виде конфликт зародился в начале 1990-х годов, когда между уже самостоятельными государствами начались вооруженные столкновения. На фоне нарастающих антисоветских настроений и подъема националистических движений карабахцы, недовольные также экономической ситуацией в регионе, вновь захотели выйти из состава Азербайджана. Баку, старясь сохранить территориальную целостность республики, решил вернуть Нагорный Карабах силой. Но поскольку в нем проживало немало этнических армян, в конфликт вмешалась Армения.

Боевые действия продолжались до весны 1994 года. Им положил конец Бишкекский протокол о прекращении огня, подписанный представителями Армении, Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики 5 мая 1994 года. С этого момента конфликт в Нагорном Карабахе фактически стал "замороженным", но периодически "взрывался" новыми столкновениями.