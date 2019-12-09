Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди

Елисейский дворец в день саммита в нормандском формате стал
самым безопасным местом в мире. К резиденции президента Франции стянуты
усиленные наряды полиции и специальных подразделений.
Тем не менее без происшествий не обошлось. Феминистки попытались устроить антивоенную акцию. Видео инцидента перед встречей Путина и Зеленского сделали украинские журналисты.
Феминистки пытались приблизились к дворцу и начали выкрикивать антивоенные лозунги. "Полиция быстро их упаковала", - написал журналист Милан Лелич на своей странице в "Фейсбук".
На обнародованной в Сети записи видно, как стражи порядка пытаются оттащить в сторону девушку с обнаженной грудью. Другая участница акции лежит на асфальте, ее удерживает мужчина.
Ожидается, что саммит в нормандском формате закончится примерно в 21 час по московскому времени. Помимо обсуждения Донбасса и других актуальных вопросов в компании Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры тет-а-тет.
Прорыва от встречи эксперты не ждут. "Как максимум, общее заявление о приверженности делу мира и предварительные договоренности о новом перемирии, обмене пленными и, возможно, о новых районах показательного отвода войск", – прогнозирует итог переговоров политический аналитик Борис Рожин (Colonel Cassad) в своем блоге.
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