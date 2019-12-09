Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами

Россия выставила дополнительный кейс на обсуждение проблемы Донбасса, пишет телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники. "В Кремле считают необходимым распространить особый статус на всю Донецкую и Луганскую область. Вот и начались торги", – сообщает анонимный автор.
За неделю до встречи в нормандском формате парламент ДНР признал территорией республики все земли, входившие в состав бывшей Донецкой области Украины. Не исключено, что в ближайшее время их примеру последует Луганск.
ДНР и ЛНР занимают примерно треть территории Донецкой и Луганской областей. В народных республиках неоднократно подчеркивали, что считают своими все земли в пределах административных границ областей.
Парламент Донецкой Народной Республики принял закон о государственной границе Республики— ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san) November 29, 2019
На заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ.
Вот так теперь выглядят официальные границы ДНР, в границах 2014 года!
Шах на пути к 9 декабря... pic.twitter.com/N3coEN0vgB
Москва призывает Киев начать прямой диалог с Донецком и Луганском, однако Зеленский отказывается это делать. Украинское руководство пытается по-своему трактовать минские соглашения.
Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. Глава России, Германии, Франции и Украины прибыли в Елисейский дворец. Стороны обсудят мирное урегулирование в Донбассе, а также транзит российского газа через территорию Украины в Европу.
#Прямосейчас Путин, Меркель и Зеленский прибывают на переговоры "нормандской четверки".Видео: ТАСС/Ruptly https://t.co/7e7YomN2ZW— ТАСС (@tass_agency) December 9, 2019
Ожидается, что саммит продлится несколько часов. В 21 час по Москве лидеры должны будут выйти на пресс-конференцию. В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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