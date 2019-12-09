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Политика

Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: Дни.ру
Россия повышает ставки перед переговорами на саммите нормандского формата. По данным источников, Владимир Путин выдвинул неожиданное условие своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.  
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Россия выставила дополнительный кейс на обсуждение проблемы Донбасса, пишет телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники. "В Кремле считают необходимым распространить особый статус на всю Донецкую и Луганскую область. Вот и начались торги", – сообщает анонимный автор.

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За неделю до встречи в нормандском формате парламент ДНР признал территорией республики все земли, входившие в состав бывшей Донецкой области Украины. Не исключено, что в ближайшее время их примеру последует Луганск.

ДНР и ЛНР занимают примерно треть территории Донецкой и Луганской областей. В народных республиках неоднократно подчеркивали, что считают своими все земли в пределах административных границ областей.

 

 

Москва призывает Киев начать прямой диалог с Донецком и Луганском, однако Зеленский отказывается это делать. Украинское руководство пытается по-своему трактовать минские соглашения.

Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. Глава России, Германии, Франции и Украины прибыли в Елисейский дворец. Стороны обсудят мирное урегулирование в Донбассе, а также транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

 

 

Ожидается, что саммит продлится несколько часов. В 21 час по Москве лидеры должны будут выйти на пресс-конференцию. В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Автор: 9 декабря 2019, 18:08
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