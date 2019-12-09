Украинцы послали Зеленского далеко и надолго

В преддверии Нормандского саммита митингующие оккупировали Киев. Они призывают президента не идти на уступки России, а иначе Зеленский отправится далеко и надолго.

Ведущий украинского Пятого канала Виталий Гайдукевич, выступая перед собравшимися, заявил, что глава Незалежной не должен переступать "красные линии". Иначе же ему грозит вероятность не вернуться обратно в Киев.

"Можете кататься на самокатах, но не в кабмине. Можете снимать видосики, но не на Банковой. Бубочка (Зеленский – прим.ред.), тебе 42 годика и ты не лох? Так докажи, что ты не лох, в Париже. Иначе твой рейс будет не Париж – Киев, а Париж – Ростов. И это будет, если не завтра, то немного позже", – заявил Гайдукевич. По его словам, в российский город Владимир может отправиться на постоянное место жительство. Таким образом, украинцы послали президента далеко и надолго, ведь расстояние от Парижа до Ростова весьма приличное.

Впрочем, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян заметил, что и в России Зеленского не сильно-то ждут. По словам эксперта, уж лучше пусть глава Незалежной остается у себя, чем приезжает в Ростов со своими устоями.

"А эти "посылальщики" у ростовчан спросили нужен ли им Зеленский на ПМЖ? Пусть рулит в Киеве и если захочет приезжает в Ростов в гости. Конечно трудно пообещать, что прием будет теплым, но по крайней мере ничего плохого с Зеленским в России не случится", – отметил Манукян.

Он также не смог удержаться от шутки в адрес Владимира. Так он напомнил о его визите в один из украинских городов.

"В Одессу – маму он уже заезжал летом искупаться, пришло видимо время в Ростов – папу заехать, в Дон окунуться, но не теплым летом, а на крещенские морозы. Но к нам только в гости, потом снова в родные края", – подытожил Манукян.