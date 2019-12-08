Порошенко забросали яйцами в центре Киева

На записи, опубликованной в Сети, председатель партии "Европейская солидарность" стоит на сцене и исполняет гимн вместе с хором. В конце выступления Петр Порошенко подходит к микрофону и выкрикивает лозунг "Слава Украине".
Внезапно один из слушателей начинает бросать яйца в сторону политика. На помощь бывшему президенту спешит депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз. "А-ну, поймайте его", – обратился Петр Порошенко к своему соратнику, намекая на правонарушителя.
Напомним, 8 декабря в центре Киева проходит акция оппозиции против "капитуляции" Украины. Организатором митинга выступила партия "Европейская солидарность" и еще несколько общественных организаций. По предварительным данным, в мероприятии участвуют несколько тысяч человек.
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