Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи

Действующий украинский лидер заявил, что переговоры "нормандской четверки" будут тяжелыми. Высказывание Владимира Зеленского прокомментировал военный эксперт.

Накануне немецкие СМИ опубликовали график встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции. Согласно официальным данным, переговоры "нормандской четверки" будут длиться всего три часа, после чего начнется пресс-конференция.

Политолог Алексей Арестович считает, что за отведенное время руководители стран не смогут ничего обсудить серьезно. "Это означает, что там есть уже итоговый документ, с высокой долей вероятности. И они просто подпишут и выйдут, какие-то детали согласуют", – отметил он в эфире Politeka.

По мнению военного эксперта, Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак врали журналистам и своим гражданам, когда говорили, что им предстоит тяжелая борьба. "Ермак уверял, что если что-то пойдет не так, мы сразу все переменим. А где ж не так, если уже с высокой долей вероятности есть документ?", – продолжил свою мысль эксперт.

Алексей Арестович предположил, что немецкая пресса опубликовала подробности встречи с определенной целью. "Возможно, немцы боятся быть замазанными в это и начали сливать информацию до того как, чтобы показать, что мы не ответственны за то, что там произойдет", – цитирует военного эксперта "ПолитНавигатор".