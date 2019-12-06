Пошел ва-банк: новый план Путина по Украине вызвал шок

Украину ожидают непростые времена, ведь в Кремле разработали
новый, еще более коварный план. С очередной порцией любопытных заявлений выступил военный обозреватель Юрий Карин.
По его словам, Россия намерена дестабилизировать Незалежную через раскручивание конфликта на религиозной почве и продвижение лояльных кандидатов на выборах. План якобы разработан сотрудниками ГРУ и одобрен президентом Владимиром Путиным.
Российская агентура, предупредил эксперт, незамедлительно проведет переговоры с главами Донецкой и Луганской республик. После этого неподконтрольным территориям будет предоставлен особый статус в составе Украины, заявил Карин.
Другой фронт "кремлевский агрессии" – религиозный, сообщил украинский эксперт. По его словам, Кремль попытается разжечь пожар конфликта, используя ресурс Украинской православной церкви Московского патриархата. Также вероятны протесты под социальными лозунгами, добавил он.
"Кремль вынужден идти в ва-банк, иначе он навсегда потеряет Украину", – цитирует Карина издание Politeka.
Отметим, что на Украине то и дело звучат истеричные заявления о пресловутой "российской агрессии". Не так давно в Киеве решили, что Москва якобы готовится пробить сухопутный коридор через Донбасс в Крым. Для чего это нужно Кремлю, местные горе-аналитики не уточнили.
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