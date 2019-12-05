Зеленский пошел на попятную перед встречей с Путиным

Чем ближе становятся переговоры в нормандском формате, на которых состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, тем более подвижной оказывается позиция украинского руководства. В частности, ранее Киев давал понять, что особый статус не светит Донбассу ни в каком виде.
Однако теперь, если верить окружению украинского лидера, Владимир Зеленский пошел на попятную и готов сделать некоторые уступки. Как рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак, тот согласен на конституционную реформу, которая должна быть проведена в стране в соответствии с минскими соглашениями.
Однако она не будет означать автономии или федерации, передает "Царьград". Речь идет о расширенных полномочиях для властей региона. Андрей Ермак подчеркнул, что окончательная версия предложений украинской стороны Донбассу будет составлена уже по итогам переговоров нормандской четверки в Париже.
����: Украина готова провести конституционную реформу - ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия— Hadejda Sorokina���� (@sornadejda53) December 5, 2019
Ни о какой федерализации речь не идет.Могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия"
Вот и всё.��♂️
Эксперты в Сети поздравили украинское руководство с достижением стадии "Торг", третьего из пяти шагов в принятии неизбежного. Для переговоров подобная позиция выглядит куда как более конструктивной, чем предыдущие две – "Отрицание" и "Гнев".
Напомним, 9 декабря в Париже состоятся переговоры лидеров стран нормандской четверки. В рамках саммите произойдет первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Впрочем, президент России и до этого поддерживал контакт со своим украинским коллегой по телефону.
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