Спасибо Зеленскому: назван срок вступления Украины в НАТО

Украину возьмут в НАТО после того, как миллионы гектаров
земли будут проданы иностранцам. Об этом в эфире оппозиционного
телеканала NewsOne заявил бывший глава Харьковской области Михаил Добкин.
Подавать заявку на членство в альянсе Киеву не придется. "Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", – заметил политик.
Он призвал президента Незалежной Владимира Зеленского отложить принятие документа на год. За это время его нужно проработать с экспертами, подчеркнул Добкин.
Законопроект об открытом рынке земли был инициирован главой государства. В середине ноября Верховная рада одобрила его в первом чтении. Планируется, что с молотка в частные руки уйдут несколько десятков миллионов гектаров черноземов. Больше всего украинцы опасаются продажи земель иностранцам.
Сделать все для членства в НАТО Владимира Зеленского призывает Петр Порошенко. На днях экс-президент предложил Раде рассмотреть заявление о первоочередных шагах по вступлению в альянс.
Всерьез о членстве Киева в военном блоке заговорили после первого Майдана, когда к власти пришел прозападный президент Виктор Ющенко. При Викторе Януковиче переговоры с НАТО были приостановлены и вновь активизированы при Петре Порошенко. Владимир Зеленский вскоре после вступления в должность объявил, что продолжит внешнюю политику предшественника.
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