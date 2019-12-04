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Политика

На встрече Зеленского с Путиным поставили крест

Владимир Зеленский и Владимир Путин, Украина, новости. Фото: Дни.ру
До встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате осталось несколько дней. Известный эксперт дал неутешительный прогноз на предстоящие переговоры.
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Прорыва от встречи ожидать не следует. Об этом в комментарии для "Дни.ру" заявил эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Он напомнил, что на протяжении пяти лет Киев саботирует выполнение минских соглашений, которые предусматривают отвод войск от линии разграничения и прекращение огня. Начатая Петром Порошенко военная операция продолжается при Владимире Зеленском, подчеркнул эксперт.

Тем самым Киев подталкивает Донецк и Луганск к дальнейшей экономической и политической интеграции с Россией, считает Ионов. "Выдаются паспорта жителям Донецкой и Луганской республик, принимаются законы, позволяющие им беспрепятственно работать в России", – сказал эксперт.

Накопившиеся противоречия могла бы решить федерализация Украины. Но этому активно противостоят прозападные силы внутри страны, напомнил политолог. Ионов уверен, что Украина останется унитарной, на федерализацию власти не решатся.

"Сейчас вопрос в том, чтобы окончательно остановить кровопролитие и зафиксировать в первую очередь гуманитарные договоренности, которые могут быть достигнуты в рамках встречи. Но Зеленский продолжает настаивать на санкциях против России, и это риторика не мирного урегулирования, а дальнейшей эскалации", – добавил Ионов.

Украина, новости, Донбасс. Фото: www.globallookpress.com

Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. Президенты России и Украины обсудят детали урегулирования в Донбассе вместе с лидерами Германии и Франции. Не исключено, что Путин и Зеленский переговорят с глазу на глаз.

Автор: 4 декабря 2019, 17:55

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