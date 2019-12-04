Путин поставил Зеленскому "сумасшедшие" условия по Донбассу

В Киеве рассказали о новых условиях по Донбассу, которые президент России Владимир Путин поставил украинскому коллеге. Требования Кремля назвали "сумасшедшими и немыслимыми".



Москва хочет, чтобы Киев отвел войска еще дальше от линии разграничения. Об этом сообщил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Кроме того, Кремль требует принять закон о постоянном особом статусе Донбасса, добавил генерал.



Украине невыгодно не то что выполнять, а даже рассматривать эти "сумасшедшие" требования, передает слова Романенко издание Politeka. По его мнению, Владимир Зеленский на переговорах должен четко представлять "красные линии", за которые нельзя заходить.

Несмотря на противоречия, Москве и Киеву удастся прийти к согласию, считает украинский астролог Влад Росс. Переговоры в нормандском формате состоятся 9 декабря. Это удачный день для дипломатии и заключения сделок, полагает эксперт.

"Красные линии" перед президентом Незалежной очертил его предшественник Петр Порошенко. Возглавляемая им партия "Европейская солидарность" опубликовала заявление, в котором предостерегла главу государства от компромиссов по территориальной целостности Украины.

Зеленский ни в коем случае не должен соглашаться на федерализацию страны, считают в окружении экс-президента. Также соратники Порошенко предостерегли от проведения выборов в Донбассе до восстановления украинского контроля за границей.

"Порошенко с Тимошенко написали заявление, в котором требуют сначала поставить Путина на колени, а потом договариваться", – оценил действия сторонников экс-президента телеграм-канал "The Панда".

Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю pic.twitter.com/GkYWzDlXAp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 20, 2019

Переговоры в нормандском формате пройдут в Париже. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят спорные вопросы в компании лидеров Германии и Франции. Также российский и украинский президенты смогут пообщаться с глазу на глаз.