Зеленского лишили последней надежды перед встречей с Путиным

Прямой эфир: Интервью с Константином Крюковым
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Вторник 3 декабря
Лента новостей
15:50
В Башкирии автомобиль сбил лошадь
15:44
Навка в неподобающем наряде пришла на праздник к дочке Киркорова
15:42
"Шулеры": юлящего Зеленского поймали за руку
15:40
"Естественно и красиво": Пегова без макияжа сразила россиян
15:31
Экс-муж забирает сына у Водонаевой
15:30
Метель и гололед: в Москве объявили желтый уровень опасности
15:19
"Кобель": эффектная актриса поставила на место Владимира Машкова
15:13
Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе
14:58
Кемерово окутал густой смог (видео)
14:55
В каком возрасте чаще всего возникает рак
14:50
Похудевшая на фоне развода Лолита проговорилась о новом романе
14:43
Под Москвой мужчина поливал машины соседей кислотой
14:33
Эксперты назвали предотвращающие рак продукты
14:30
"У этого парня проблема": будущий соперник жестко высказался о бойце Нурмагомедове
14:20
Как снизить плату за ЖКХ
14:04
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
14:00
На Урале невменяемый извращенец вымогал у ребенка 400 тысяч
13:48
Володин оценил отреставрированные Троекуровские палаты
13:45
"Не там зарплату получаете": звезда Playboy перешла границы дозволенного
13:44
"Умрете до Нового года": облысевшей жене Солнцева сообщили о страшном диагнозе
13:39
Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."
13:35
Решетова оправдала Тимати после слухов об изменах
13:32
Игорь Крутой намекнул на роман Ани Лорак с популярным артистом
13:30
Стало известно об опасности зарядных устройств
13:20
Расследование дела об убийстве сестрами Хачатурян отца завершено
12:53
Мост рухнул прямо перед лобовым стеклом машины (видео)
12:40
"Прогнулся": появились шокирующие фото Крымского моста перед запуском поездов
12:32
"Уже среди нас": заявлено о возвращении Юлии Началовой
12:24
Как получать дорогие подарки от мужчин
12:22
Названы лучшие сервисы такси
12:21
Голливудская знаменитость показала крошку-сына
11:48
Получившая по голове Волочкова рассекретила проблемы с дочерью
11:09
Под песни и пляски: на концерте Сердючки родился ребенок
10:51
Плюнувшая в россиян украинская писательница решила разжечь международный скандал
10:47
Перед смертью Баскову сделали операцию по пересадке органов
10:44
В центре Москвы в кладовке нашли труп пенсионерки
10:25
Меланья Трамп восхитила новогодним антуражем в Белом доме
10:01
"Химия произошла": Харламов начистоту о романе с известной актрисой после скандала с изменой Асмус
09:47
Сколько денег россияне потратят на новогодний стол
09:31
В Татарстане уголовник в белой горячке зарезал жену с двумя детьми
08:34
Бузова в странном виде опозорилась перед народным артистом
08:33
"Это непросто": Лопырева поразила россиян известием о скорой свадьбе
08:22
Курс рубля ослабил позиции
06:37
Канделаки встала грудью за оплеванных Харламова и Асмус
04:19
"Я всегда рядом!": Верник трогательно поздравил сына
02:34
Ноги-соломинки, руки-ниточки: модель шокировала болезненной худобой
00:11
Невыносимая Маркл потеряла помощницу
21:49
Знаменитая plus-size модель ошарашила Сеть голыми снимками
21:41
Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
21:35
Забыл про жену: Трамп потерпел очередное фиаско (видео)
21:24
"Это невозможно утаить!": Тодоренко поделилась радостной новостью
21:23
На Ямале девочка чудом выжила после падения с 8-го этажа
21:21
Родившая любовница Тимати достигла космических результатов
21:05
"Не считаю, что Бузова круче меня": Солнцев о грызущей зависти
21:04
"Пристрелят еще до инаугурации": Галкин в Кремле сделал заявление об избрании на пост президента
20:44
Раскрыта личность нового любовника Толкалиной
20:41
"Нет вкуса": Муцениеце в рюшах облили помоями
20:36
"Забился в норку и молчит": Джигурда собрался "набить морду" Малахову
20:23
Есть пострадавшие: под Оренбургом обрушился мост
19:55
Умерла звезда сериала "Коломбо"
19:33
"Уже не знают, что надеть": Каменских публично унизили
19:29
"Что-то типа Панина": сладкие геи оккупировали шоу "Дом-2"
19:26
Кот случайно задушил ребенка в коляске
19:07
Володин обсудил открытие Центра Лизы Глинки в Москве
18:49
Валерия впервые за долгое время рассказала о самочувствии матери после операции
18:41
Попал в больницу: в Петербурге автомобиль сбил подростка
18:33
Истерила и материлась: Волочкова устроила безобразную сцену в прямом эфире
18:13
"У меня выбило мозги": Шурыгина откровенно о разводе
18:09
Падение людей с аттракциона сняли на видео
17:57
Первые среди звезд: малоизвестные факты о жизни первооткрывателей космоса
17:48
Как завоевать мужчину-Рыбы
17:44
"Весь в папу": сын Лазарева "отжег" на празднике дочери Киркорова
17:39
На Флаконе пройдет новогодняя арт-ярмарка Happy Market
17:35
"По дому без трусов ходишь": голая Топурия заставила россиян биться в экстазе
17:20
Под Москвой дворник нашел человеческую ногу в мусорке
17:03
"Висит на шее пенсионерки Пугачевой": Галкина унизительно высмеяли
17:01
В "ЕР" требуют разобраться с обеспечением аптек и поликлиник лекарствами
17:00
Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы
16:58
"Логика курицы": Хилькевич разнесли в пух и прах
16:46
Пассажир погиб: в Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся
16:40
Курс рубля на сегодня
16:18
Мотоциклист упал во время выступления в подмосковном цирке (видео)
16:09
"Время лечит": дочь Вербер сбежала из России после смерти мамы
16:02
"Баба с яйцами": бывший любовник отреагировал на удар Бородиной по больному месту
15:49
Клиенты МКБ смогут сэкономить на поездках в метро
15:41
Батрутдинов раскрыл подноготную шоу "План Б" с Бузовой
15:39
"Ты еще их и фашистами назвал": Уткин жестко припечатал Дзюбу
15:39
Зеленский устроил наглую провокацию перед встречей с Путиным
15:21
В Петербурге эвакуировали детский сад из-за пожара
15:03
"Мужа выгнала, сын сам ушел": Буланова не может опомниться от событий последних дней
15:02
Известный режиссер схватил Бориса Моисеева за волосы и насильно окунул в воду
14:54
"Сидит на игле": скрывавшего правду Порошенко внезапно разоблачили
14:49
В российской муке нашли золу
14:49
Под Москвой неизвестный проломил капот авто топором
14:42
В Москве открылось необычное гастрономическое ателье
14:38
В Зауралье для детей сделали горку из пожарной машины
14:18
На реке Дон столкнулись танкер и теплоход
14:14
"Еле скрывает пренебрежение": стало известно о повадках зарвавшейся Собчак
14:06
"Скоромнее будьте": разгульное поведение Королевой взбесило народ
13:59
Под Архангельском на помойке нашли сожженное тело пропавшей женщины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Под Хабаровском сняли разгуливающего по улице амурского тигра
Как завоевать мужчину-Рыбы
Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."
Курс рубля на сегодня
"И тут маму накрывает": Бородина в истерике набросилась на дочь
Алчный Порошенко вызвал отвращение
Политика

Зеленского лишили последней надежды перед встречей с Путиным

Владимир Зеленский, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский упорно пытается вынести тему Крыма на обсуждение в рамках саммита нормандского формата. Президент Незалежной надеялся на помощь американцев, но Вашингтон, похоже, умывает руки.

Продолжение: "Шулеры": юлящего Зеленского поймали за руку
прочитано 520 раз

Вопрос принадлежности Крыма закрыт, об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Но Киев по-прежнему питает иллюзии, недоумевает политический аналитик Денис Батурин.

ПО ТЕМЕ

Американцы одобрили: объявлено имя преемника Зеленского

Простофиля Зеленский публично выставил себя клоуном (видео)

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Опрометчивы и надежды Киева на участие Соединенных Штатов в переговорах в нормандском формате, отметил эксперт. "Этого не будет, Штаты могут оказывать только теневое влияние на политическую позицию Европы. Что же касается Европы, ее интересы не всегда совпадают с США", – сказал политолог в беседе с "Комсомольской правдой".

Заявления Владимира Зеленского о принадлежности полуострова предназначены для националистов, считает политолог Владимир Джаралла. "Мол, все в порядке, мы после Донбасса будем поднимать тему Крыма", - пояснил эксперт.

Вместе с тем он считает, что обращение к Соединенным Штатам говорит о подчиненном положении украинской дипломатии и чиновников. От встречи в нормандском формате политолог ожидает снижения санкционного давления на Россию.

Напомним, как и его предшественник, Владимир Зеленский считает Крым "аннексированным" Россией регионом. Несмотря на то, что нормандская четверка намерена обсуждать на саммите урегулирование в Донбассе, президент Украины предложил дополнить повестку вопросом Крыма. "Это наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", – сказал глава государства в беседе с польскими журналистами.

В Москве Киеву дали понять: вопрос Крыма закрыт. Обсуждения статуса полуострова не будет, а Владимир Зеленский зря надеется на американцев. "У Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого", – приводят РИА Новости слова сенатора Алексея Пушкова.

Автор: 3 декабря 2019, 15:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
И СНОВА МАЛЬЧИКИ И ЕВРЕЙСКИЙ ПАПАША

Чудесное спасение Богородицей двух мальчиков из турецкого плена; их жизнь в монастыре и встреча с матерью
См. также: Судьбы Божии.
У одной вдовы турки пленили двух ее малолетних сыновей. Несчастная мать, заливаясь слезами, плакала о своих детях и вдовстве, об убожестве и совершенном пренебрежении всеми её горя и все свое утешение находила только в чаянии милости и заступничества Царицы Небесной, к Которой молитвенно прибегала в плаче и страдальческих слезах, поручая Ей, как себя, так и – в большей мере – детей и умоляя Ее о спасении их от сатанинских козней и избавлении от агарянского плена. Молясь со все своей горячей верой, она была услышана: дети ее чудесным образом были спасены и выведены из темницы. Это произошло следующим образом. Однажды ночью явилась находящимся в темнице детям Пресвятая Богородица в образе их матери и сказала: “Встаньте, дети мои возлюбленные, и следуйте за Мной.” Дети вскочили от радости, двери темницы растворились сами собой, и Богоматерь, выведя оттуда детей, привела их в монастырь (в городе Неаполе), посвященный Пречистому Ее имени. Это было во время утрени. Приказав им остаться в этой обители, Она убеждала их, чтоб слушались игумена и братию, а в заключение повелела принять на себя ангельский образ. “Я, – продолжала Мнимая Мать, – спустя некоторое время приду к вам. Преуспевайте в подвигах духовной жизни и прощайте!” При этих словах Она благословила их и стала невидима. После утрени, принимая благословение от игумена, дети рассказали ему о случившемся с ними, и тот, по вдохновению свыше, понял, что они были выведены из темницы чудесным образом. Прославляя всемогущество Бога, он поручил одному из своих старцев обучить детей Священному Писанию и правилам иноческой жизни. Скоро они преуспели в духовном образовании, и, согласно их сердечному влечению и побуждениям духа, игумен постриг их в иночество. Между тем мать их, не имея никаких сведений об отнятых у нее детях, решила оставить мир и тоже посвятить себя подвигам иноческой жизни. Вследствие этого она покинула Елатию, где она жила, и по тайному водительству Промысла удалилась в город Неаполь, где и вступила в женскую обитель. Там она приняла пострижение от того самого старца, который постриг ее детей, и была наречена Евдокией. Находясь в близком соседстве, мать и дети не встретились, и в так неизвестности прошло какое-то время. Раз по случаю храмового праздника в мужскую обитель, где подвизались братья (одним из них был преподобный Филофей), в числе прочих монахинь женского монастыря пришла и Евдокия, Когда кончилась Божественная литургия, младший из детей Евдокии, встретив своего брата, занимавшего должность екклесиарха, случайно назвал его вслух прежним мирским именем. Услышав имя Феофила, Евдокия вздохнула и невольно, увлекаемая чувством материнской любви, начала всматриваться в лица двух братьев. Ее сердце забилось невыразимо! Недолго могла она сдерживать внутреннее волнение и порыв материнской нежности. Евдокия подошла к ним, назвала каждого по имени, и когда сами братья в ее старческих чертах узнали свою незабвенную мать, тотчас бросились к ней в объятья и плакали, благословляя Бога, соединившего их. На ее вопрос, когда и каким образом они освободились из плена, дети отвечали: “Ты сама лучше нас знаешь это, к чему же любопытствуешь? Не ты ли, освободив нас из рук турок, привела сюда? И не ты ли велела нам жить в этой обители, обещая прийти к нам?” Мать поняла тайны судеб Божиих. Это убедило ее в особенном предстательстве Божией Матери, она прославила Ее помощь в дивном спасении своих детей. На слезы радости и на трогательное свидание матери со своими детьми собралась вся братия и, узнав о чудном происшествии, торжествовала духовно. (Афонский патерик. Ч. 2. С. 282).

Божия Матерь явилась бесноватому в пустыне, исцелила его и указала путь к дому
Один человек по имени Кодрат был бесноватым, и бесы однажды гнали его через пустыню десять недель. Он погибал от голода и ждал смерти. Но Пресвятая Богородица явилась ему в пустыне, изгнала из него демонов, укрепила его, показала путь к дому его родителей, и он сделался совершенно здоровым. (Прот. В. Гурьев. Пролог. С. 921).

Спасение Богородицей еврейского мальчика, брошенного отцом в горящую печь
См. также: Фанатизм; Чудо.
В царствование Иустина в Константинополе был некий еврей, ремеслом стекловар. Своего единственного сына он отдал учиться в Софийское училище. Однажды сосудохранитель призвал детей, чтобы они вкусили церковные хлебы. Еврейский мальчик вкушал вместе со всеми. Когда еврей узнал об этом, то взбесился и бросил своего сына в пылающую печь. Когда жена узнала об этом и прибежала к печи, то извлекла сына неопаленным. Отрок сказал, что некая Жена, облаченная в порфиру, пришла и погасила пламень, говоря: “Не бойся, мальчик.” Мать пошла к Патриарху и просила о крещении. Патриарх представил их царю. Царь позвал отца, его убеждали стать христианином, но не могли убедить. Царь повелел казнить еврея за сыноубийство. Жену же и отрока Патриарх крестил, она стала певчей, а отрок – чтецом. (Алфавитный патерик. Л. 86).
ПилигримГость
Ответить
игумен Марк (Лозинский)
Отечник Проповедника
◄ БоговидениеБогослужение ►
Богородица

Желание диавола отвратить монаха от почитания Божией Матери
См. также: Клятва.
Один из старцев передал нам рассказ аввы Феодора Илиотского. На горе Елеонской жил затворник, великий подвижник. Диавол сильно обуревал его блудными помыслами. Однажды при страшном нападении диавола старец, потеряв терпение, воскликнул: “Когда же, наконец, ты оставишь меня в покое? Отступи от меня, по крайней мере, в моей старости?” Тогда диавол видимым образом явился старцу и сказал: “Поклянись мне, что никому не откроешь того, что скажу тебе, и я перестану нападать на тебя.” – “Клянусь Живущим на Небе, – поклялся старец, – что никому не открою сказанного тобой.” – “Перестань поклоняться вот этому образу, – сказал диавол, – и я прекращаю брань на тебя.” На иконе было изображение Владычицы нашей Пресвятой Богородицы Марии с Предвечным Младенцем – Господом нашим Иисусом Христом. “Дай мне подумать,” – ответил старец. На следующий день старец передал все авве Феодору Илиотскому, жившему тогда в лавре Фаран. От него и мы узнали об этом случае. “Воистину, авва, ты поруган, потому что поклялся, – сказал ему авва Феодор, – но хорошо поступил, что не умолчал. Знай, что нет греха гибельнее и ужаснее, как отречься от поклонения Господу нашему Иисусу Христу и Его Матери.” После этого, успокоив и подкрепив старца различными наставлениями, авва Феодор удалился к себе. Снова диавол явился затворнику. “Что ж это значит, негодный старик? – сказал диавол. – Не клялся ли ты мне, что никому не будешь говорить? Зачем ты все рассказал? Знай, что ты будешь осужден в День Суда, как клятвопреступник..!” – “Не тебе, клятвопреступнику, уличать меня! – ответил старец. – Сам знаю, что я клялся и нарушил свою клятву, но не перед тобой, а перед Господом и Творцом моим. Тебя же слушать не стану: ты-то вот уж подлинно подвергнешься неизбежной каре, как первовиновник всякого зла и клятвопреступник..!” (Луг духовный. С. 59).
(Продолжение следует)
ПилигримГость
Ответить
Пресвятая Богородица: "Молитесь, молитесь! Я вам помогу!" Сообщение известного нам священника о видении.

Сегодня я узнал об удивительном сне, в котором нашему восьмилетнему алтарнику явилась Богородица. Это произошло с субботы на воскресенье перед началом Поста. Мальчик точно рассказал, во что Богородица была одета. Опуская детали, скажу лишь окончание:

Находясь на воздухе в храме, Богородица, держа покров, обратилась к присутствующим:" Молитесь, молитесь! Я вам помогу!" И после этих слов как бы бросила покров ( с его слов - покрывало), который развернулся и накрыл весь КРЫМ! Он отметил, что не всю Украину, а именно Крым!!!

Хочется верить, что не оставит нас Богородица своей Материнской любовью. Это уже второе откровение с начала трагических событий в Киеве.

Братья, сестры, призываю всех неленостно молиться Богородице. Читается ежедневно в городе акафист "Всех скорбящих Радость" в 21:00.

Скачать акафист: <цензура> [70.5 Kb] (cкачиваний: 566)
ПилигримГость
Ответить
Явление Христа и Богоматери русскому мальчику в 2012 году:

Русские, Украинцы, Белоруссы, пожалуйста распространите!!!

25 октября 2012 года, я зашла в цасовню на Петровке в Москве, и мы стали делиться знаниями с одной женщиной о том, что священники православных стран, имеющие пророческий дар говорили о России, что в скором времени мы ввяжемся в войны, станем монархической страной, Росссия вернёт Константинополь (сейчас Стамбул) грекам, православным. В древнем соборе София, опять станут служить православные (турки,при распаде Византии, замазали там все мазайки и фрески). Против России будут воевать все страны - Америка, почти все страны Западной Европы, Япония, Турция но самый большой кусок от России (она уже будет поделена на колонии) достанется Китаю, это будет Сибирь. Китайцы установят очень жестокую диктатуру и будут расстреливать сибиряков, собирая их на стадионах и площадях, в больших залах.
Таков был предмет нашего разговора. Мы думали, станем мы монархией до войны или после её начала.

И тут эта женщина рассказала мне о русском ребёнке, мальчике, который совсем недавно во время паломничества в Иерусалим с родителями, увидел явленную ему удивительную беседу... Множество Паломников сидели на месте отдыха. Родители заметили, что мальчик не реагирует на окружающее, просто смотрит перед собой, не двигаясь. Что - то удерживало их от того, чтобы заговорить с ним, он был воплощением тишины. Это заметили другие паломники, и тогда все вокруг погрузились в молчание, не столько глядя на него, сколько из - за присутствия тех, кому они приехали выразить почтение, хотя и не видя Их, и не осознавая этого. Всё же некто из присутствующих сказал - "Спросите его, что с ним". Мальчика спросили, он удивлённо оглянулся - "Вы что, не видите?!" и показал рукой впереди себя... Он продолжал смотреть прямо перед собой. Через некоторое время, юный паломник рассказал что увидел 2 сияющие фигуры, он сразу узнал Христа и Богородицу, Она умаляла: - "Сыночек, пожалуйста сними с меня эту миссию о России, я устала, я больше не могу, это невыносимо тяжело...", - Божья Матерь, сильно упрашивала Сына (как бы даже страдая) избавить Её от тяжелейшей ноши о которой Её умаливали, раньше... Которую она несла на себе 1000 лет. Она объясняла Она объясняла Христу, что в России не следуют путём праведности и всё погрязло в пьянстве, куреве, наркотиках, порнографии и содомии. Язык которым говорят люди - грязный мат, они не стесняются общаться так даже в семьях. Очень тяжело печься о такой стране, да и ради кого, ведь все оставили Бога... Христос просил Её продолжать заботиться о России - "Матушка, пожалуйста заботься о них, я буду помогать в этом тебе. Там есть ещё избранные, только ради них нужно сохранить Россию. Многие обратятся к вере". Тогда Дева Мария тяжко вздохнула - "Раз ты сыночек будешь мне помогать, тогда пока ещё буду охранять их". На этом слове Пренепорочной Девы Марии мальчика стали отвлекать, и только досмотрев уход светящихся фигур он стал подробно рассказывать множеству окружающих его, то чему был свидетелем.Таким образом подтверждается, что Россия выстаивала милостью Пресвятой Девы Марии, и что с уничтожением Русской монархии она взяла на себя миссию царицы России, Белоруссии и Украины, то есть всей Руси. В день отречения Царя Николая от престола в пользу своего младшего брата в марте 1917 года, в селе Коломенское (Теперь это почти центр Москвы) в подполе церкви Вознесения явилась чудотворная икона "Вседержительница", на ней Богородица держит державу и скипетр, Её взгляд очень строг. Сейчас эта икона находится в самой этой церкви и посетители парка - заповедника Коломенское могут увидеть её. Серьёзно покаявшись перед Богородицей за нерадивость о России, за содомию что мы допускаем в стране и закрываем глаза на демонстрацию грехов в самом своём окружении и семьях мы можем смягчить нашу участь при скором разделе России.
Ещё по теме:
1. Явление Богородицы в Египте.
2. Небом явленный Крест
3. Божье чудо в Сербии
Комментарии (7)
1

Популярные темы форума

Политика

Прижатому к стене Зеленскому посоветовали прикрыться геями
Лукашенко пообещал сенсацию перед встречей с Путиным
Объявлено о важных переменах в ДНР
"Сидит на игле": скрывавшего правду Порошенко внезапно разоблачили

Шоу-бизнес

Экс-муж забирает сына у Водонаевой
"Кобель": эффектная актриса поставила на место Владимира Машкова
Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе
"Я так долго этого ждала!": Таисия Повалий сообщила о рождении ребенка

Проишествия

Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Меланья Трамп восхитила новогодним антуражем в Белом доме

Женщина показала внутреннее убранство во всей красе
Шоу-бизнес

Получившая по голове Волочкова рассекретила проблемы с дочерью

Балерина выложила все как на духу
Шоу-бизнес

Невыносимая Маркл потеряла помощницу

Герцогиня Сассекская осталась одна
Шоу-бизнес

Канделаки встала грудью за оплеванных Харламова и Асмус

Телеведущая призвала задуматься о чувствах других

Гороскоп

Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
Как завоевать мужчину-Рыбы
Женский календарь красоты на декабрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Ты еще их и фашистами назвал": Уткин жестко припечатал Дзюбу
Ягудин встал грудью за оплеванную Самодурову
Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)

Регионы

"Это какой-то ужас": поезда через Крымский мост довели людей до истерики
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru