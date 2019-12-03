Зеленского лишили последней надежды перед встречей с Путиным

Вопрос принадлежности Крыма закрыт, об этом неоднократно
говорил Владимир Путин. Но Киев по-прежнему питает иллюзии, недоумевает
политический аналитик Денис Батурин.
Опрометчивы и надежды Киева на участие Соединенных Штатов в переговорах в нормандском формате, отметил эксперт. "Этого не будет, Штаты могут оказывать только теневое влияние на политическую позицию Европы. Что же касается Европы, ее интересы не всегда совпадают с США", – сказал политолог в беседе с "Комсомольской правдой".
Заявления Владимира Зеленского о принадлежности полуострова предназначены для националистов, считает политолог Владимир Джаралла. "Мол, все в порядке, мы после Донбасса будем поднимать тему Крыма", - пояснил эксперт.
Вместе с тем он считает, что обращение к Соединенным Штатам говорит о подчиненном положении украинской дипломатии и чиновников. От встречи в нормандском формате политолог ожидает снижения санкционного давления на Россию.
Зеленский готовится к встрече со мной) pic.twitter.com/nIMbYZpYCl— Путин говорит (@CzarSays) December 2, 2019
Напомним, как и его предшественник, Владимир Зеленский считает Крым "аннексированным" Россией регионом. Несмотря на то, что нормандская четверка намерена обсуждать на саммите урегулирование в Донбассе, президент Украины предложил дополнить повестку вопросом Крыма. "Это наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", – сказал глава государства в беседе с польскими журналистами.
В Москве Киеву дали понять: вопрос Крыма закрыт. Обсуждения статуса полуострова не будет, а Владимир Зеленский зря надеется на американцев. "У Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого", – приводят РИА Новости слова сенатора Алексея Пушкова.
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