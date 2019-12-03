Простофиля Зеленский публично выставил себя клоуном

В кадре президент Украины рассказывает гражданам своей страны о планах. Любопытно, что делает он это, занимаясь на беговой дорожке. Выходка простофили Зеленского заставила пользователей задаться вопросом, что происходит.
Некоторые порекомендовали политику сесть и успокоиться. Однако большинство принялось измываться над главой государства. Зеленскому вновь посоветовали сесть: одни – в тюрьму, другие – куда угодно, только не в туалет.
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