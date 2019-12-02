Прижатому к стене Зеленскому посоветовали прикрыться геями

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд весьма сомнительных и даже откровенно провокационных заявлений о минских соглашениях и судьбе Донбасса перед встречей в Париже в нормандском формате. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил подобную хитрость украинского лидера.



Чем ближе становится дата встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в рамках переговоров в нормандском формате, тем больше сомнительных заявлений звучит с украинской стороны. В происходящем нет ничего удивительного, поскольку Киев преследует цель размыть весьма четкий формат переговоров.

"Нормандский формат был создан для того, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины", – в разговоре с "Дни.ру" напомнил Богдан Безпалько. "А украинские политики и Зеленский пытаются впихнуть туда и вопрос Крыма, и вопрос транзита газа, которые никак не вписываются в повестку, связанную с нормандским форматом", – добавил он.

"Можно было бы еще впихнуть вопрос о защите ЛГБТ в России и на Украине, например, или нарушения прав человека – что угодно", – предложил эксперт. "Это не относится к нормандскому формату", – объяснил политолог.

Зеленский хочет поговорить о газе в ходе встречи нормандской четвёрки.

- Владимир Владимирович, а давайте о газе поговорим?

- А давайте Володимир. Всё хорошо с газом. Силу Сибири зарустили, Турецкий поток газом наполнили, второй Северный поток достраиваем. — Голос Мордора (@spacelordrock) December 2, 2019

По его мнению, подобное доведение нормандского формата до абсурда нужно украинской власти потому, что она оказалась буквально приперта к стенке. "Сейчас совершенно очевидно, что именно Украина тормозит выполнение минских соглашений, которые были заключены в 2015 году, и формулы Штайнмайера, которая была сформулирована и подписана примерно тогда же", – подчеркнул Богдан Безпалько.

Россия, не являясь стороной конфликта, тем не менее, сделала все от нее зависящее, чтобы помочь разрешить кризис. Украина же, наоборот, загоняет ситуацию в еще больший тупик. "Поэтому Зеленскому очень не хочется встречаться и обсуждать именно урегулирование в Донбассе, потому что он не может ничего предложить", – заметил политолог.

������‍♂️ Нафтогаз знает как создать атмосферу доброжелательности на встрече в Нормандском формате. Удивительные люди, не удивлюсь если выяснится, что Зеленский об иске узнал из СМИ. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 29, 2019

Именно в этом контексте стоит рассматривать заявление президента Украины о его несогласии с очередностью выполнения пунктов подписанного в Минске документа. "Проходили это уже в переговорах много раз. Там четко заложена последовательность. Если Зеленского не устраивают сами минские соглашения, тогда пусть он возьмет на себя ответственность и заявит о том, что Украина из них выходит в одностороннем порядке", – заключил Богдан Безпалько.