Прижатому к стене Зеленскому посоветовали прикрыться геями

Чем ближе становится дата встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в рамках переговоров в нормандском формате, тем больше сомнительных заявлений звучит с украинской стороны. В происходящем нет ничего удивительного, поскольку Киев преследует цель размыть весьма четкий формат переговоров.
"Нормандский формат был создан для того, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины", – в разговоре с "Дни.ру" напомнил Богдан Безпалько. "А украинские политики и Зеленский пытаются впихнуть туда и вопрос Крыма, и вопрос транзита газа, которые никак не вписываются в повестку, связанную с нормандским форматом", – добавил он.
"Можно было бы еще впихнуть вопрос о защите ЛГБТ в России и на Украине, например, или нарушения прав человека – что угодно", – предложил эксперт. "Это не относится к нормандскому формату", – объяснил политолог.
Зеленский хочет поговорить о газе в ходе встречи нормандской четвёрки.— Голос Мордора (@spacelordrock) December 2, 2019
- Владимир Владимирович, а давайте о газе поговорим?
- А давайте Володимир. Всё хорошо с газом. Силу Сибири зарустили, Турецкий поток газом наполнили, второй Северный поток достраиваем.
По его мнению, подобное доведение нормандского формата до абсурда нужно украинской власти потому, что она оказалась буквально приперта к стенке. "Сейчас совершенно очевидно, что именно Украина тормозит выполнение минских соглашений, которые были заключены в 2015 году, и формулы Штайнмайера, которая была сформулирована и подписана примерно тогда же", – подчеркнул Богдан Безпалько.
Россия, не являясь стороной конфликта, тем не менее, сделала все от нее зависящее, чтобы помочь разрешить кризис. Украина же, наоборот, загоняет ситуацию в еще больший тупик. "Поэтому Зеленскому очень не хочется встречаться и обсуждать именно урегулирование в Донбассе, потому что он не может ничего предложить", – заметил политолог.
������♂️ Нафтогаз знает как создать атмосферу доброжелательности на встрече в Нормандском формате. Удивительные люди, не удивлюсь если выяснится, что Зеленский об иске узнал из СМИ.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 29, 2019
Именно в этом контексте стоит рассматривать заявление президента Украины о его несогласии с очередностью выполнения пунктов подписанного в Минске документа. "Проходили это уже в переговорах много раз. Там четко заложена последовательность. Если Зеленского не устраивают сами минские соглашения, тогда пусть он возьмет на себя ответственность и заявит о том, что Украина из них выходит в одностороннем порядке", – заключил Богдан Безпалько.
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