Михаил Горбачев экстренно госпитализирован в Москве

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев был экстренно госпитализирован в московскую клинику. По предварительным данным, причиной стало воспаление легких, передает телеканал "Царьград".
Горбачев лично сообщил журналистам, что его здоровье требует нахождения в больнице. СМИ сообщают, что в предыдущий раз о плохом самочувствии советского лидера стало известно в августе. Информационные агентства сообщали, что политик провел в медицинском учреждении около полугода.
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