"Тысячи сломанных судеб": Украине напомнили о страшных итогах Майдана

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Среда 20 ноября
Лента новостей
20:49
У сына Прохора Шаляпина нашелся еще один отец
20:32
ЧВК "Вагнера" вытесняет с африканского рынка всех западных конкурентов
20:25
Вандалы осквернили памятник маршалу Жукову
19:41
Как за новым iPhone: в Ярославле выстроилась огромная очередь к наркологу
18:51
Милявскую допросила полиция после заявления мужа об уголовном деле
18:32
"Просто чудо!": кипящая Волга сразила россиян наповал (видео)
18:00
Не время для развода: муж не может уйти из семьи из-за смертельной болезни Заворотнюк
17:23
Немецкие туристы пришли в неописуемый восторг от Крыма
17:21
Под Москвой сотрудники ДПС помогли людям спастись от гибели в пожаре
16:52
10 тысяч евро: Киркоров получил роскошный подарок от поклонницы
16:28
"Мне есть что рассказать": муж-альфонс пригрозил "слившей" его переписку Лолите
15:58
Звезду сериала "Игра престолов" заставили раздеться перед камерой
15:49
"Чем гордиться – не пойму": Савельеву не поддержали в новом начинании
15:47
Дума одобрила денежно-кредитную политику ЦБ на следующую трехлетку
15:43
В Москве зазевавшийся водитель грузовика сбил женщину с годовалым ребенком
15:23
У бросившего Джоли Питта появилась новая пассия
15:09
Любовница Маликова сообщила о родах
14:53
Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову
14:53
Сафронов о полноте "необъятного" сына: Если не пустят в самолет, сдам его в багаж
14:40
Молодой муж Лолиты заикнулся о женитьбе на другой
14:30
"Ходит, слышит, разговаривает": свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк
14:25
Цискаридзе попал в больницу из-за опасного недуга
14:22
Лобода появилась в усыпанном трупами месте (видео)
14:19
Рекордное количество россиян отдохнут на Кубе в этом году
14:16
Семь заповедей секса в длительных отношениях
14:07
Ездить опасно? Раскрыто слабое место Крымского моста
14:00
Житель Башкирии забил пожилого соседа палкой
13:53
Россиянин привязал хромую собаку к мчащейся машине (видео)
13:51
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Полины Конкиной
13:32
Гагарина оправдалась за нахлынувшие эмоции на шоу "Голос"
13:32
Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой
13:22
"Аж сердце заходится": сексуальная Шпица заставила россиян затрепетать от восторга
13:11
В Электростали ищут уродующего и убивающего собак садиста
13:09
Хромченко в расстегнутой блузке затмила невзрачную Гусеву
12:55
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
12:39
Кошачий корм подарили молодоженам в Подмосковье вместо букетов
12:20
Автобус с туристами из Китая перевернулся в Мурманской области
12:17
"Как мужик": подражающую молодому любовнику Лорак затравили
12:10
Память убитой 21 год назад депутата Старовойтовой почтили в Петербурге
12:07
"С бодуна?": Пугачева стыдливо прикрывала опухшее лицо
12:03
Молодой муж Лолиты Милявской изменил любовнице
11:49
Осенняя хандра не помешала 80% россиян чувствовать себя счастливыми
11:45
Кожевникова стала жертвой хирургов-практикантов
11:44
Не имеет права осуждать: попавшаяся на лжи Михалкова высказалась о раздевшейся Асмус
11:31
Гражданский брак: развод на деньги
11:29
Infiniti QX60: один премиум для семерых
11:23
"Могу себе позволить где-то раздеться": Михалкова решилась на отчаянный шаг
11:12
Как завоевать мужчину-Льва
11:08
Народ выбрал худшие песни для секса
11:08
"Что во рту?": певица Глюкоза вызвала недоумение пошлым снимком
10:50
Поломавшаяся Волочкова без одежды показала киску
10:36
"Отношения эти некрепкие": свадьбу Шепелева отменили
10:27
В Англии индейки совершили дерзкий побег перед Рождеством
10:18
Топ-10 сексуальных женщин России
10:11
Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо
10:06
Водитель такси в Москве обманул иностранца на 14 тысяч рублей
09:53
LUGAPORT обеспечит транспортную безопасность России и может получить 17,5 млрд. рублей дополнительного оборота в год
09:29
Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы
09:21
Эксперты назвали основную причину появления рака
09:06
"Очень грязная женщина": новый виток скандала с Шепелевым и Кудрявцевой
09:05
Снега в Москве и Подмосковье ждут не раньше конца декабря из-за аномального тепла
08:52
Спрос на автозапчасти вырос в России на 20%
08:51
Вид высохшей до костей Джоли вызвал оторопь
08:45
Влияние Марса: земляне перестали узнавать изменившуюся в лице Агузарову
08:33
Домашний суп признали прекрасным защитником от малярии
08:20
"Настя стала утомлять Петра": семья Заворотнюк оказалась на грани развала
08:14
"Щенок": оголодавшая Гузеева облаяла поклонника
06:34
"В России секса нет": затравленная за эротизм Утяшева обрела защиту
06:30
Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку
04:12
Как завоевать мужчину-Рака
02:04
Стало известно о новом романе Кристины Асмус
00:16
"Держит его взаперти": зачем жена перекрыла кислород вышедшему из комы Шумахеру
21:51
Соловьев поставил на место зарвавшегося Зеленского
21:41
Найдено объяснение причудам изменившейся Волочковой
21:18
Помолодевшая Пугачева устроила переполох в Кремле
21:16
Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
20:41
В Петербурге мужчина до полусмерти избил соседа
20:28
"Выбор простой": Украине предсказали массовые казни
20:14
Близкий человек жестко подставил забитого Порошенко
19:56
"Меня спасли": оказавшаяся в депрессии Утяшева раскрыла правду
19:52
В Петербурге в результате массового ДТП пострадал человек
19:35
Преобразившаяся Рапунцель показала грудь после операции
18:48
Лукашенко вооружается для борьбы с Путиным
18:46
Машина гендиректора компании "Стокманн" попала в ДТП
18:39
Яркие будни президента Зеленского
18:00
В Москве неисправный трамвай снес два легковых автомобиля
17:59
Как завоевать мужчину-Близнецы
17:46
В МГИМО студенты толпой избили первокурсника
17:15
"Я свое закончил": отец оставляет сестру Тимати без денег
17:12
В Ульяновске воспитательница детсада умерла из-за туберкулеза
16:59
Бюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме
16:57
Малышева сделала заявление о покойной Вербер
16:41
Звездный эскорт: почему красавицы готовы торговать своим телом
16:37
Жена Виталия Калоева рассказала о потере ребенка
16:29
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео
16:25
Цымбалюк-Романовская впервые рассказала о расставании с Шаляпиным
16:18
Красногорск – игрушка или полигон?
16:11
"По стране ситуация ужасная": россиян напугали смертями в ямах с кипятком
15:54
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
15:44
"Такие ужасные вещи": раскрыты новые детали избиения Ольги Бузовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яркие будни президента Зеленского
Как завоевать мужчину-Рака
Как завоевать мужчину-Близнецы
"А русский муж будет?": от венчанной с армянином и евреем Пугачевой потребовали покаяния за грех
В Москве неисправный трамвай снес два легковых автомобиля
Как завоевать мужчину-Тельца
Политика

"Тысячи сломанных судеб": Украине напомнили о страшных итогах Майдана

Фото: www.globallookpress.com
На Украине начинают праздновать очередную годовщину массовых беспорядков, вылившихся в государственный переворот, которые получили общее название Майдан. В России отметили, что гордиться произошедшим точно не стоит, и даже напомнили – почему именно.
прочитано 357 раз

Журналистка и частая гостью программ Владимира Соловьева Юлия Витязева на своей странице в "Телеграм" обратила внимание на статью, опубликованную в издании "Обозреватель". В материале, озаглавленном "Десять дней, которые изменили мир: так начиналась Революция Достоинства", журналисты напомнили читателям о самом начале массовых протестов, охвативших Киев в 2013 году.

ПО ТЕМЕ

Зеленскому пообещали кровавый переворот

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

"Результатом Майдана на Украине стал госпереворот, потеря территорий, Гражданская война, тысячи погибших, десятки тысяч раненных, сотни тысяч переселенцев. Миллионы сломанных судеб. Бонусом пришли экономический упадок и тотальное обнищание народа", – напомнила Юлия Витязева.

"Нормальные люди такие "даты" не празднуют, а делают выводы и вымаливают прощение у тех, кто стал жертвами всего этого безумия", – добавила журналистка.

Однако украинские СМИ, как и в целом общество, решили выбрать для себя другой путь. Несмотря на очевидные доказательства того, что шесть лет назад события в стране стали развиваться совсем не в том направлении, в котором им бы следовало это делать ради стабильного и процветающего будущего, украинцы продолжают делать вид, что государственный переворот был для них однозначным благом.

Страна оказалась во власти самообмана. "И упорно продолжает внушать себе и окружающим, что это была "революция достоинства", а не управляемый извне хаос, с последствиями которого страна вряд ли когда-либо справится", – подчеркнула Юлия Витязева.

Автор: 20 ноября 2019, 20:10

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку
Соловьев поставил на место зарвавшегося Зеленского
Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку
"Выбор простой": Украине предсказали массовые казни

Шоу-бизнес

У сына Прохора Шаляпина нашелся еще один отец
"Целую суд": Милявская грозится упечь мужа в тюрьму
"Целую суд": Милявская грозится упечь мужа в тюрьму
Милявскую допросила полиция после заявления мужа об уголовном деле

Проишествия

Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Скончался старейший солист балета Мариинского театра
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо

Мужчина принял судьбоносное решение
Шоу-бизнес

Поломавшаяся Волочкова без одежды показала киску

Балерина сильно волнуется
Шоу-бизнес

Кожевникова стала жертвой хирургов-практикантов

Актриса показала живот со шрамом
Шоу-бизнес

"Очень грязная женщина": новый виток скандала с Шепелевым и Кудрявцевой

Шумиха вокруг телеведущих получила продолжение

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Льва
Как завоевать мужчину-Рака
Как завоевать мужчину-Близнецы
Как завоевать мужчину-Тельца

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алексей Ягудин в трусах произвел невероятный фурор
"С такого дна!": успех сдавшей Медведевой вызвал удивление
Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы
Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга

Регионы

Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru