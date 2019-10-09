Устроившего провокацию скандалиста Лукашенко вывели на чистую воду

Российское, украинское и белорусское общество продолжает пытаться понять, что хотел сказать Александр Лукашенко, когда в ходе своего выступления на международном форуме "Минский диалог" внезапно поделился мнением о конфликте в Донбассе. По словам президента Белоруссии, события в ДНР и ЛНР являются отражением конфликта России и Украины. Эксперты считают, что Батька банально торгуется.

Официальный ответ на заявление Александра Лукашенко последовал из Кремля. "Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С ним согласен и известный политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Эксперт проанализировал, что стоит за спорными словами Александра Лукашенко. "На мой взгляд, белорусский лидер очень не хочет того, что сегодня происходит в рамках Союзного государства, то есть, установления долгосрочных правил игры между Россией и Белоруссией", – цитирует газета "Московский комсомолец" эксперта.

Он напомнил, что до сегодняшнего момента отношения России и Белоруссии выстраивались по определенной схеме, которая предусматривала ежегодную встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина. В частности, президенты обсуждали вопрос стоимости энергоносителей на следующий год.

"Для Минска это весьма болезненный вопрос", – заметил Владимир Жарихин.

Он обратил внимание, что зачастую на фоне обсуждения финансовых условий от Александра Лукашенко следовали разнообразные скандальные заявления. "В итоге он получал определенные преференции для своей страны от Москвы", – напомнил политолог.

Однако с недавнего времени ситуация начала меняться. "В конце нынешнего года Москва и Минск должны подписать долгосрочное соглашение, чтобы не вести переговоры каждый год. В этом документе прописаны все стороны сотрудничества на долгие годы вперед. И он уже готов, осталось только скрепить его подписями", – рассказал Владимир Жарихин.

"Вот, Александр Григорьевич в свойственной ему манере и выступил на тему Донбасса", – добавил он. Эксперт подчеркнул, что это лишь его интерпретация скандального заявления президента Белоруссии. Также он заметил, что не видит ничего плохого в том, что Александр Лукашенко заботится в первую очередь именно о своей стране и выбивает для нее самые выгодные условия. "Но плохо, что выбивает он их за счет России", – заключил политолог.