Лебезящий перед иностранцами Лукашенко вызвал отвращение

Месич прибыл в Белоруссию на международный форум
"Минский диалог". О встрече политиков сообщил официальный сайт
главы государства. Беседуя с иностранным гостем, белорусский лидер не
скупился на комплименты. По словам Лукашенко, он лучше узнал Месича из его выступления.
Бывший президент Хорватии был одним из создателей местного националистического движения и выступал за выход республики из состава Югославии. Прозападных взглядов он не скрывает.
Политическую биографию Месича Лукашенко не знать не мог, и все же принялся хвалить Югославию и размышлять о преимуществах жизни в ней. По словам Батьки, социалистическая республика была мощным государством, а потому невыгодной многим силам.
Дифирамбы в адрес иностранного гостя возмутили журналистов. "Лукашенко льстил отпетому хорватскому сепаратисту, расхваливая прелести бывшей Югославии", – отметил портал "Политнавигатор".
К выбору друзей Александр Лукашенко в последнее время относится все более опрометчиво. В июне белорусский лидер принимал на вторых Европейских играх в Минске делегацию Косово.
На открытии состязаний 21 июня по главному стадиону Минска торжественно пронесли флаг самопровозглашенного государства, отторгнутого от Сербии в результате вторжения НАТО. Особый цинизм ситуации был в том, что принятую со всеми почестями в Белоруссии делегацию косоваров возглавил бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи, разыскиваемый сербами за терроризм и бандитизм.
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