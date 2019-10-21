"Это стыд": Зеленского втянули в скандал с поджогом

В новом выпуске "Вечернего квартала" юмористы студии "Квартал 95" представили зрителям шуточную песню, посвященную поджогу дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По сюжету особняк занялся пламенем от стыда, и пока его владелица заливалась слезами в Лондоне, простые люди собрались "на помощь" – подливать керосин и жарить на углях шашлык.
"Это стыд! Насмехаться над людским горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе!" – цитирует издание "Обозреватель" Гонтареву. Отдельно ее возмутил тот факт, что в номере участвовали не только бывшие коллеги Владимира Зеленского по сцене, но и Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки. "На счет цинизма "95-го квартала" сомнений давно нет, но участие в этом народного хора – это уже позор для всей страны", – подчеркнула экс-глава Нацбанка.
Досталось за юмор спорного содержания и Зеленскому. Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко припомнил сообщения СМИ, в которых говорилось, что президент Украины до сих пор вычитывает шутки бывших коллег. Таким образом, пришел он к выводу, политик одобрил высмеивание поджога дома экс-чиновницы.
Самое удивительное, что шуткой "Квартала" о сгоревшем доме Гонтаревой, больше всего возмущены те, кто весело шутил над сожженными 2 мая одесситами.— Голос Мордора (@spacelordrock) October 21, 2019
Присоединились к возмущенному хору и простые пользователи Сети. Заметная часть украинского общества, как оказалось, весьма болезненно воспринимает юмор, если он направлен не на политических оппонентов.
Популярные темы форума
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?