"Это стыд": Зеленского втянули в скандал с поджогом

В новом выпуске "Вечернего квартала" юмористы студии "Квартал 95" представили зрителям шуточную песню, посвященную поджогу дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По сюжету особняк занялся пламенем от стыда, и пока его владелица заливалась слезами в Лондоне, простые люди собрались "на помощь" – подливать керосин и жарить на углях шашлык.

"Это стыд! Насмехаться над людским горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе!" – цитирует издание "Обозреватель" Гонтареву. Отдельно ее возмутил тот факт, что в номере участвовали не только бывшие коллеги Владимира Зеленского по сцене, но и Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки. "На счет цинизма "95-го квартала" сомнений давно нет, но участие в этом народного хора – это уже позор для всей страны", – подчеркнула экс-глава Нацбанка.

Досталось за юмор спорного содержания и Зеленскому. Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко припомнил сообщения СМИ, в которых говорилось, что президент Украины до сих пор вычитывает шутки бывших коллег. Таким образом, пришел он к выводу, политик одобрил высмеивание поджога дома экс-чиновницы.

Самое удивительное, что шуткой "Квартала" о сгоревшем доме Гонтаревой, больше всего возмущены те, кто весело шутил над сожженными 2 мая одесситами.