После государственного переворота, произошедшего на Украине после массовых беспорядков на рубеже 2013-2014 годов, многие участники протестов отмечали, что, если им не понравится новая власть, они и ее сметут по тому же сценарию. Об этих словах не вспоминали, даже когда цены, тарифы и налоги для простого народа росли, доходы падали, а жизнь становилась невыносимой.

Однако после намека на то, что война, которую несколько лет подконтрольные Киеву силовики ведут против населения Донбасса, может закончиться, в информационном пространстве всплыла тема нового Майдана. Поднял ее бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Майдан – предохранитель демократического развития Украины", – цитирует националиста РИА ФАН. При этом Вятрович даже не делает вид, что таких, как он, большинство. "Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов", – посоветовал радикал.

В противном случае, пригрозил он, Владимиру Зеленскому грозит новый Майдан. Ориентироваться на мнение большинства не стоит, уверен Вятрович: якобы эти люди не смогут рационально воспользоваться правом выбора.

По словам председателя комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Владимиру Зеленскому не стоит надеяться, что с радикалами удастся договориться. В данном случае речь идет всего о двух вариантах.

Как я и полагал, если Зеленский не нагнет националистов, то они нагнут Зеленского: ему дали 10 дней на отказ от отвода войск и «формулы Штайнмайера». Иначе - переход к активному сопротивлению. В ЕС долго закрывали глаза на ультра на Украине. А они теперь диктуют повестку дня.