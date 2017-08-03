В Польше грозятся раскрыть правду о крушении Ту-154

Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему нечего опасаться в расследовании катастрофы Ту-154 под Смоленском. Так политик ответил на слова лидера польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который уверен, что правда о катастрофе может быть неприятна для Туска.

"Мне нечего бояться, господин председатель меня не запугает", – заявил глава Еврокомиссии во время допроса в прокуратуре Варшавы. Слова политика передает агентство RAP.

При этом ранее лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский утверждал, что Туску "есть чего опасаться" в связи с расследованием катастрофы. "Может случиться всякое", – заявлял он.

Туск же отметил, что политически использовать трагедию недопустимо. "Никто не запрещал открывать гробы по прибытии в Польшу", – сказал политик. При этом ранее бывший польский премьер неоднократно утверждал, что готов нести ответственность за все, что случилось после трагедии.

При этом прокуратура уже допрашивала политика ранее. Так, 19 апреля он прибыл в генпрокуратуру, где разговаривал со следователями около восьми часов. По некоторым сведениям, предметом общения стало сотрудничество военной контрразведки Польши с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Следующий раз ему предписали явиться для дачи показаний 5 июля, однако Туск не пришел, сославшись на занятость.





Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Польская делегация должна была принять участие в траурных мероприятиях в Катыни, посвященных памяти расстрелянных в 1940 году офицеров.

