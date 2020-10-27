Борис Борисович Гребенщиков (иноагент) музыкант

1971 – Борис Гребенщиков окончил физико-математическую школу № 239 Ленинграда.

Лето 1972 – Гребенщиков вместе с Анатолием Гуницким основал группу "Аквариум". До середины восьмидесятых годов группа жила полуподпольной жизнью, делая домашние записи и изредка выезжая на короткие гастроли в другие города.

1977 – Гребенщиков окончил факультет прикладной математики – процессов управления Ленинградского государственного университета им. Жданова и стал работать в НИИ социологии, продолжая писать песни, выступать с концертами и сотрудничая с экспериментальным студенческим театром Ленинградского государственного университета.

1977 – основал самиздатский музыкальный журнал "Рокси".

Весна 1980 – после выступления на Тбилисском рок-фестивале, который проходил в марте 1980 года был исключен из комсомола, снят с должности младшего научного сотрудника, уволен с работы.

1981 – первый полноценный самиздатский альбом в истории русского рока, с обложкой, записанный в студии – "Синий альбом" "Аквариума". Группа становится членом Ленинградского рок-клуба; принимала участие в первых пяти его фестивалях.

1982 – продюсирование первого альбома группы "Кино" "45".

1986 – последний самиздатский альбом Аквариума "Десять Стрел".

1987 – первая пластинка Аквариума в СССР

1989 – выпуск за границей первого англоязычного альбома "Radio Silence", с участием Дэйва Стюарта из Eurythmics.

14.03.1991 – прекращение деятельности "Аквариума".

1991—1992 – "БГ-Бэнд". "Русский альбом".

1992 – Гребенщиков собирает новый состав "Аквариума" ("Аквариум 2.0").

1997 – лауреат премии "Триумф". Роспуск "Аквариума 2.0". Записи в США с группой The Band. Альбом "Лилит".

22 мая 2005 – начал карьеру радиоведущего и ведет почти часовую авторскую программу "Аэростат" на "Радио России".

2017 – Борис Гребенщиков стал художественным директором ежегодного петербургского фестиваля "Части Света".



С 30 июня 2023 года внесен Минюстом в реестр иногентов