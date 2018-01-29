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Борис Борисович Гребенщиков

Борис Борисович Гребенщиков музыкант

  • Дата рождения: 27 ноября 1953
  • Место рождения: Ленинград
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 182
  • Вес: 80
  • Жена/Муж: Ирина Титова
  • Дети: Алиса, Глеб

1971 — Борис Гребенщиков окончил физико-математическую школу № 239 Ленинграда.

Лето 1972 — Гребенщиков вместе с Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум». До середины восьмидесятых годов группа жила полуподпольной жизнью, делая домашние записи и изредка выезжая на короткие гастроли в другие города.

1977 — Гребенщиков окончил факультет прикладной математики — процессов управления Ленинградского государственного университета им. Жданова и стал работать в НИИ социологии, продолжая писать песни, выступать с концертами и сотрудничая с экспериментальным студенческим театром Ленинградского государственного университета.

1977 - основал самиздатский музыкальный журнал «Рокси».

Весна 1980 — после выступления на Тбилисском рок-фестивале, который проходил в марте 1980 года был исключен из комсомола, снят с должности младшего научного сотрудника, уволен с работы.

1981 — первый полноценный самиздатский альбом в истории русского рока, с обложкой, записанный в студии — «Синий альбом» «Аквариума». Группа становится членом Ленинградского рок-клуба; принимала участие в первых пяти его фестивалях.

1982 — продюсирование первого альбома группы «Кино» «45».

1986 — последний самиздатский альбом Аквариума «Десять Стрел».

1987 — первая пластинка Аквариума в СССР

1989 — выпуск за границей первого англоязычного альбома «Radio Silence», с участием Дэйва Стюарта из Eurythmics.

14.03.1991 — прекращение деятельности «Аквариума».

1991—1992 — «БГ-Бэнд». «Русский альбом».

1992 — Гребенщиков собирает новый состав «Аквариума» («Аквариум 2.0»).

1997 — лауреат премии «Триумф». Роспуск «Аквариума 2.0». Записи в США с группой The Band. Альбом «Лилит».

22 мая 2005 — начал карьеру радиоведущего и ведет почти часовую авторскую программу «Аэростат» на «Радио России».

2017 — Борис Гребенщиков стал художественным директором ежегодного петербургского фестиваля "Части Света".

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