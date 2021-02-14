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Алиса Гребенщикова разделась на людях ради карьеры актрисы

Алиса Гребенщикова разделась на людях ради карьеры актрисы

Алиса Гребенщикова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка Алиса Гребенщикова предстала перед театральными зрителями в новом амплуа. Женщина обнажилась на сцене, играя в спектакле о боге.
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Дочь звезды рок-группы "Аквариум" Алиса Гребенщикова сделала успешную карьеру актрисы. 42-летняя артистка стала узнаваемой и знаменитой не только из-за славы отца. Благодаря участию в ряде российских кинокартин и театральных постановок, женщина смогла показать свой талант публике и попасть ей в самое сердце. Недавно Алиса Гребенщикова поразила публику на спецпоказе спектакля "Лавр" по роману Евгения Водолазкина в МХАТе им. Горького. Звезде досталась необычная и в некотором роде провокационная роль.

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Борис Борисович Гребенщиков

Борис Борисович Гребенщиков музыкант

В многозначительной постановке на религиозную тематику актриса сыграла Устину – возлюбленную главного героя, которая умерла во время родов. В одной из сцен рыжеволосая артистка вышла на сцену в одних трусах, едва прикрывающими интимное место. Алиса Гребенщикова оголилась перед публикой, исполняя волю Эдуарда Боякова, художественного руководителя театра.

Напомним, осенью 2020 года звезда переболела коронавирусом. Коварный недуг расстроил планы актрисы. Во время лечения от ковида артистка увлеклась просмотром видеороликов на сервисе "ТикТок", который очень популярен среди подростков. По словам Алисы Гребенщиковой, легкий и незамысловатый контент хорошо поднимал ей настроение в период самоизоляции.

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Автор: 14 февраля 2021, 21:59 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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