"Срочно нужны деньги": бедствующий Гребенщиков сдал в аренду скромные апартаменты

В Сети появились тревожные новости от сына Бориса Гребенщикова.

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Солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков решил сдать свое жилье в аренду за 80 тысяч рублей в месяц. Апартаменты площадью 130 квадратных метров находятся на Гончарной улице в Санкт-Петербурге.

С клиентами общается сын рок-музыканта Бориса Гребенщикова, который обещает им выгодные условия и тихих соседей по этажу. В условиях для аренды жилья указаны также коммунальные платежи, которые составляют от пяти до десяти тысяч рублей ежемесячно.

Специалист по недвижимости Галина Зворыкина поделилась мнением о предлагаемом объекте под аренду. Эксперт считает, что положение Гребенщикова бедственное.

"То, что Гребенщиков выставил объявление о сдаче квартиры в соцсети, говорит о том, что ему срочно нужны деньги. Обычно знаменитые люди не афишируют такое. К тому же, платить налоги за сдачу квартиры мало кто хочет", – рассказала она.

В квартире, которую сдает Борис Гребенщиков, три комнаты, большая кухня, ванная и балкон. Эксперт не оценила это жилье как элитное. Он не находится в так называемом золотом треугольнике Петербурга, где квартиру можно сдать и за 150 тысяч. Речь идет о районе возле Фонтанки. При этом специалист по недвижимости отметила, что цена, выставленная Борисом Гребенщиковым, находится в пределах рыночной, и не завышена.

Ранее Рената Литвинова поделилась впечатлениями после прослушивания нового альбома Бориса Гребенщикова. Актриса восхитилась его музыкой, пишет ФАН.