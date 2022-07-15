"Приспособленец и слабак": женившийся на еврейке Запашный раздавил ноющего Гребенщикова

Дрессировщик Аскольд Запашный дал свежее интервью, в котором поделился мнением о происходящем в России. По мнению артиста, певец Борис Гребенщиков поступил как предатель, говоря о "ядовитой атмосфере" в стране. Запашный считает, что коллега по шоу-бизнесу повел себя как приспособленец и слабак, который вечно ищет виноватых.
"В случае с БГ [имеет место] предательское отношение к своей стране и народу, которое формируется вследствие эгоистичного поведения. Когда Борис думает о своей выгоде. Неважно, как он это оправдывает. Но он сделал выбор. Ему кажется, что сильный запад со своими ценностями должен побеждать. Вот, на что он поставил", – заявил Запашный.
Дрессировщик затронул тему национализма. По словам звезды, современное общество живет в слишком многонациональном мире, и важно это учитывать. В качестве примера Аскольд Запашный привел свою семью. Его фамилия фактически украинская, много родных живут под Харьковом.Бабушка была немкой, а мать русской. Жена и вовсе еврейка.
Запашный считает, что в мире происходит глобализация, но используют ее люди зачастую неправильно. Вероятно, миру нужно будет время, чтоы привыкнуть к новым реалиям.
Говоря о границах в мире, Запашный назвал это естественным процессом. Люди делятся в зависимости от своих интересов и ценностей. Как только интересы начинают быть общими, границы теряют смысл. А когда интересы расходятся, люди начинают устанавливать границы. Россию Запашный назвал огромной и уникальной страной. "Мы должны двигаться к тому, чтобы быть россиянами. Единой нацией", – заключил дрессировщик.