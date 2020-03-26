"Это совсем не скучно": Гребенщиков обратился к пожилым россиянам в связи с коронавирусом (видео)

В "Инстаграм" певец отметил, что все мы внезапно оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Он попросил людей старше 60 лет использовать время карантина "по назначению", то есть оставаться дома и ни с кем не общаться.
Музыкант посоветовал россиянам поразмышлять над тем, "зачем мир с нами это делает", подразумевая пандемию коронавируса. "Я вас уверяю, это совсем не скучно", – заключил Борис Гребенщиков.
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