Дообнималась с мужиками: исповедь инфицированной дочки Гребенщикова

Алиса Гребенщикова – дочь музыканта Бориса Гребенщикова от первого брака. Она состояла в отношениях с Сергеем Дондуряном, но после рождения в 2008 году сына Алексея пара рассталась. И со всеми тяготами 42-летней Алисе приходится теперь справляться самостоятельно.

Алиса Гребенщикова, как и миллионы людей по всему миру, сегодня на карантине. У нее диагностировали пневмонию. А значит, все планы – под откос. "Оказалось, что с пневмонией никак нельзя выйти раньше, чем через 21 день, – плачет актриса. – И тест раньше 17-го дня карантина никак не сделают. Лечитесь, говорят. Я спрашиваю, как лечиться-то если только на первые пять лекарства были, а потом уже ничего не надо принимать? Спите, говорят, сладко, хорошо ешьте, отдыхайте, набирайтесь сил".

"Очень сложный опыт, – говорит о происходящим актриса. – Сиди, Алисон, дома, на улицу не выходи. Ну, и Алексис (сын – Прим. ред.) тоже, естественно, сиди дома. Ага, ну, и соответственно ни с кем не общайтесь. Я-то, правда, болела, лежала, задыхалась, все такое, а Алеха в это время был весел и бодр. Мы не выходим из дома 13 дней. Ну, кроме одной поездки на скорой на КТ. Думаю, может, сделать платный тест, частным образом, чтобы хотя бы для себя понимать, опасна ли я еще для окружающих?"

Рассказала инфицированная пневмонией (воспаление легочной ткани инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол) и о том, чего ей не хватает на карантине. "Витамины, горячее питье, фрукты и все такое есть, – уверяет актриса. – Но гораздо полезнее для меня было бы живое общение, которого нет. Смех, объятия, кокетство – мне это очень нужно, чтобы чувствовать себя живой. Я ужасно тактильно зависима от людей, от мужчин в первую очередь. Для меня обниматься – это почти как дышать. А мой карантин закончится в ноябре, и в первый день свободы я приду в театр играть спектакль про Сочи. И после этого ужасно хочется хотя бы на 2-3 дня умчать подышать другим воздухом. Все-таки путешествия– это самое крутое!"