Бежавший из России Гребенщиков плюнул в артистов-патриотов: Торгуют честью

Звезда группы "Аквариум" нелестно отозвался о музыкантах, которые поддерживают власть и выступают на всевозможных патриотических концертах. Он убежден, что такие личности совершают сделку с совестью, а потому он их критикует.
Солист группы "Аквариум" одним из первых высказался против специальной операции на Украине, а затем и вовсе покинул родину, укатив в Израиль. Стоит отметить, что артист не отмалчивается и продолжает оскорблять не только власть, но и соотечественников.
Недавно он дал интервью зарубежному телеканалу и заявил, что российские звезды будут делать все в угоду правительства, чтобы получить финансирование и прочие блага. "Эти люди торгуют честью", – плюнул он в артистов-патриотов. Мужчина также сказал, что они готовы поступиться всем ради собственной выгоды.
Кстати, весной Гребенщиков выпустил новую песню, которую назвал "Ворожба". Поводом для создания музыкальной композицией стали события, которые происходят на Украине. Напомним, что 24 февраля Россия объявила о начале спецоперации после того, как главы ЛНР и ДНР попросили помощи у Владимира Путина.