"До лучших времен": 68-летний Гребенщиков выступил с заявлением об отказе выходить на сцену

В конце прошлой недели в социальной сети "ВКонтакте" сообщили об отмене концерта Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" в Воронеже, который должен был состояться 29 марта. По информации организаторов, мероприятие не может пройти из-за запрета на авиасообщения, поскольку несколько музыкантов якобы находятся за рубежом.
Но фронтмен коллектива заявил, что и другие, запланированные на весну, выступления, не состоятся. "По вполне понятным причинам все концерта "Аквариума" отменяются до лучших времен", – сообщил музыкант.
А в ближайших планах группы значились выступления в Туле, Ярославле, Калуге и Москве. На момент написания новости билеты туда еще продавались по цене от 1500 рублей.
Поклонники таким решением Гребенщикова очень огорчены. Ведь была последняя отдушина!.. "Аквариумская" мудрость сейчас бы многим помогла, не все же пляски на столе в пьяном угаре", "Именно сейчас людям нужно общение с прекрасным, вы можете многое дать своим слушателям", – сокрушаются поклонники под постом кумира в социальной сети "Фейсбук".