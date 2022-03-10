"До лучших времен": 68-летний Гребенщиков выступил с заявлением об отказе выходить на сцену

Тревожные события последних дней внесли серьезные коррективы в гастрольные планы артистов. Отменились выступления Светланы Лободы в Минске, переносятся концерты Лолиты в Челябинске и Светланы Сургановой в Казани, Самаре, Саратове и Оренбурге. Борис Гребенщиков тоже решил пока не выхолить на сцену...

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