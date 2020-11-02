"Ухудшение самочувствия": инфицированная дочь Гребенщикова перестала вставать

Алиса Гребенщикова – дочь музыканта Бориса Гребенщикова от первого брака. Сегодня она, как миллионы людей по всему миру, сегодня на карантине. У нее диагностировали пневмонию.

"Я понимаю, ситуация вокруг серьезная, и все вокруг серьезные, но вот какое дело, – говорит больная дочь известного музыканта. – У меня тут какое-то время назад было ухудшение самочувствия, я снова не вставала, и моей единственной радостью стал "ТикТок" (сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании – Прим. ред.) .

"Я больше ничего не могла делать, а "ТикТок" меня веселил, – заверила Алиса. – Знаете, чего там очень много? Продающих себя мальчиков. Мальчиков, ведущих себя, как несколько лет назад вели себя "телочки" в инсте". Много-много двадцати-двадцатитрехлетних парней с всего мира с голым торсом, зазывно двигающихся под музыку".

Ранее актриса заявила, что коварная болезнь разрушила многие ее планы. "Очень сложный опыт, – говорит о происходящим актриса. – Сиди, Алисон, дома, на улицу не выходи. Ну, и Алексис (сын – Прим. ред.) тоже, естественно, сиди дома. Ага, ну, и соответственно ни с кем не общайтесь. Я-то, правда, болела, лежала, задыхалась, все такое, а Алеха в это время был весел и бодр. Мы не выходим из дома 13 дней. Ну, кроме одной поездки на скорой на КТ. Думаю, может, сделать платный тест, частным образом, чтобы хотя бы для себя понимать, опасна ли я еще для окружающих?"