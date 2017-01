Трамп готовится к переговорам с лидерами трех стран

Президент США Дональд Трамп 28 января проведет телефонные переговоры с лидерами трех стран – России, Франции и Германии, рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. О том, каким именно вопросам будет уделено основное внимание на своей странице в Twitter он не уточнил.

Getting the most out of the 1st full week- tomorrow @potus will speak by phone with leaders of France, Germany and Russia