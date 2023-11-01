В кварталах реновации за три года построят 40 социальных объектов

В адресной инвестиционной программе Москвы зарезервированы средства на строительство объектов.



До конца 2026 года на территориях кварталов реновации возведут 40 социальных объектов. За три года возведут 24 школы и детсада, пять поликлиник, восемь спортивных объектов и три административных здания.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, средства на социальные объекты будут выделять по мере строительства жилья. Он отметил, что программа реновация формирует качественную городскую среду в Москве.

В сентябре в эксплуатацию ввели 13 домов по программе реновации, всего в 2023 году возвели 49 новостроек. Переселение начали 33 тысячи участников программы. В ближайшие месяцы к оформлению документов приступят еще 12 тысяч человек.

Реновация полностью завершена в 14 районах. Новое жилье получили 140 тысяч человек. В число лидеров по темпам переселения входит Восточный административный округ, где документы на квартиры в новостройках оформили переселенцы из 83 старыхдомов.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 ветхих домов. Квартиры в них морально и физически устарели и перестали соответствовать современным стандартам жилья.

Город предоставляет квартиры с полной отделкой класса комфорт. Делать ремонт не нужно – достаточно перевезти вещи, мебель и бытовую технику. Часть жилья оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Территорию вокруг новостроек благоустраивают. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, создают дополнительные парковочные места, разбивают газоны и цветники. Входы в здание расположены на уровне земли, что удобно для маломобильных жителей – инвалидов, пенсионеров и мам с детскими колясками.

Первый этап реновации завершится к 2025 году, второй продлится до конца 2028-го. Третий, завершающий этап, запланирован на 2029-2032 годы. Новоселье справят около миллиона москвичей.

Участники программы получают жилье в своем районе и сохраняют привычный образ жизни, продолжая пользоваться теми же социалоьными объектами, станциями метро, места отдыха и магазинами.