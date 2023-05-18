В мире быстрого и удобного приготовления пищи микроволновки занимают особое место.

Они стали незаменимыми помощниками на кухне, обеспечивая быстрое разогревание, приготовление и дополнительные функции для различных блюд. В этой статье мы рассмотрим лучшие микроволновки 2023 года, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор и наслаждаться высоким качеством и удобством приготовления пищи.

Как выбрать микроволновку

При выборе микроволновки важно учитывать ряд факторов, которые помогут определиться с оптимальной моделью. На этом этапе рассмотрим основные критерии, которые стоит учитывать при выборе микроволновки.

Функциональность и возможности

Подумайте, для каких целей вы планируете использовать микроволновку. Некоторые модели имеют дополнительные функции, такие как гриль, конвекция, программы размораживания и автоприготовления.

Убедитесь, что выбранная модель имеет все необходимые функции, которые удовлетворят ваши потребности.

Размеры и емкость

Определитесь с доступным пространством на вашей кухне для установки микроволновки. Измерьте высоту, ширину и глубину, чтобы выбрать модель, которая подходит по размеру.

Учтите объем микроволновки. Он определяет, насколько большое по размеру блюдо вы можете разместить внутри.

Энергоэффективность

Обратите внимание на энергопотребление микроволновки. Информацию об этом можно найти в технических характеристиках модели.

Выбирайте микроволновку с высоким энергетическим классом, который позволяет экономить электричество в долгосрочной перспективе.

Дизайн и материалы

Стиль и дизайн микроволновки также играют важную роль. Выбирайте модель, которая соответствует интерьеру вашей кухни и визуально вам нравится.

Обратите внимание на качество материалов корпуса и дверцы микроволновки. Они должны быть прочными и простыми в уходе.





Топ-3 недорогих микроволновок





Candy CMS 20 W

Краткие характеристики: Компактная микроволновка, мощность 700 Вт, вместимость 20 литров, несколько уровней мощности и автоматических программ.

Плюсы: Приемлемая цена, компактные размеры подходят для небольших кухонь, хороший выбор программ приготовления.

Минусы: Мощность ниже в сравнении с более дорогими моделями, ограниченные возможности настройки.

Gorenje MO17E1W

Краткие характеристики: Мощность 700 Вт, вместимость 17 литров, различные режимы работы, функция размораживания.

Плюсы: Бюджетный вариант с достаточной мощностью для повседневного использования, удобное управление, компактный дизайн.

Минусы: Небольшая вместимость и мощность.

Gorenje MO23A4X

Краткие характеристики: Мощность 800 Вт, вместимость 20 литров, функции гриля, сенсорное управление, разнообразные программы приготовления.

Плюсы: Хорошая мощность, функция гриля для разнообразных способов приготовления, кнопочное управление.

Минусы: Более высокая цена по сравнению с предыдущими моделями.





Топ-3 микроволновок среднего сегмента





LG MW23W35GIB

Краткие характеристики: Мощность 1000 Вт, вместимость 23 литра, автоматические программы.

Плюсы: Улучшенная мощность и функциональность по сравнению с бюджетными моделями, разнообразные программы приготовления.

Минусы: Более высокая цена по сравнению с недорогими моделями.

Samsung MG23F301TA

Краткие характеристики: Мощность 800 Вт, вместимость 23 литра, функция гриля, автоматические программы, биокерамическое покрытие.

Плюсы: Достаточная мощность для быстрого приготовления, функция гриля расширяет возможности приготовления различных блюд, биокерамическое покрытие облегчает уход и очистку.

Минусы: Некоторые пользователи отмечают сложность освоения функционала и управления.

LG MH6336GIB

Краткие характеристики: Мощность 1150 Вт, вместимость 23 литра, функция гриля, автоматические программы, удобное управление с помощью дисплея.

Плюсы: Надежная марка с высоким качеством изготовления, высокая мощность, разнообразные функции гриля, интуитивно понятное управление через дисплей.

Минусы: Некоторые пользователи отмечают, что греется корпус микроволновки при длительной работе на максимальной мощности.





Итоги

Выбор микроволновки – это индивидуальный процесс, зависящий от ваших потребностей и бюджета. В этой статье мы рассмотрели основные критерии выбора микроволновки и представили топ-3 недорогих моделей и топ-3 моделей среднего сегмента 2023 года.

Помните, что при выборе микроволновки важно учитывать функциональность, размеры, энергоэффективность, дизайн и материалы. Надеемся, что эта информация поможет вам сделать осознанный выбор и наслаждаться комфортом приготовления пищи в вашей новой микроволновке.