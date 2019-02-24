Диалог гастрономических культур

Еда давно стала важной частью культуры страны. Многие путешественники признаются, что именно гастрономия позволяет им получать больше впечатлений от поездки в тот или иной город. Римская паста или венский шницель – не менее значимые достопримечательности, чем музей, дворцы и парки.



В последнее время для того, чтобы приобщиться к гастрономической культуре какой-то страны, вовсе не обязательно покупать билет на самолет. Глобализация делает свое дело, и вот вы уже можете попробовать гениальный борщ в Нью-Йорке или съесть селедку под шубой где-нибудь в районе Монмартра.

Недостатка с "заморскими" блюдами нет и в Москве. Кажется, в российской столице найдутся заведения, в которых можно познакомиться с любой кухней мира – от популярной итальянской до загадочной эфиопской. И если с роллами, хинкали и хумусом все уже примерно разобрались, то есть блюда, которые москвичам только предстоит распробовать.

Севиче

Родиной этого блюда, которое готовят из сырой рыбы или морепродуктов, считается Перу. По классическому рецепту рыбу маринуют в течение 15 минут в соке лайма, а затем подают к столу с нарезанным кольцами красным луком. Ингредиенты для севиче, разумеется, должны быть очень свежими, поэтому пробовать это блюдо лучше всего в проверенных местах. Загляните, например, в ресторан Cevicheria: выбор там впечатляющий!

Пинса

Пинса – это одна из разновидностей итальянской пиццы, которая пользуется популярностью в Риме. Ее особенность – тесто: в нем рисовая, соевая и пшеничная мука, а еще много воды и много часов расстаивания. Сочетание этих факторов и позволяет называть блюдо пинсой: ни форма, ни начинка при этом большого значения не имеют.

Популярность пинсы в нашей стране растет в геометрической прогрессии. Попробовать пинсу можно в Уфе, в Екатеринбурге, Альмавире и других городах. В Москве ее подают не только в специализированных ресторанах, но и на фудкортах городских рынков, включая Центральный, Даниловский и Усачевский.

Мусака

Если вы хоть раз бывали в Греции, то наверняка помните это блюдо с бараньим фаршем и баклажанами, которое буквально тает во рту. Рецепт греческой запеканки вовсе несложный, поэтому попытаться приготовить это блюдо можно в домашних условиях. Но если вам хочется еще больше греческих изысков в сочетании с несравненным гостеприимством, забронируйте столик в ресторане Molon Lave.

Пидэ

Турецкая кухня – настоящий клад для любителей мяса, выпечки, восточных сладостей и хорошего крепкого кофе. Пидэ – это традиционная турецкая лепешка в виде лодочки. В кафе "Бардак", которое находится в самом центре Москвы, можно попробовать пидэ с сыром, говядиной, шпинатом и еще целым списком разнообразных начинок.

Фо-бо

Заморские супы на территории России приживаются отлично: климат располагает. Был период, когда в меню практически каждого ресторана можно было встретить тайский том-ям. Но теперь наступило время вьетнамского фо-бо – наваристого бульона с лапшой, зеленью, курицей или говядиной.

К супу обычно подают мяту и лайм, а также острый соус, который вы можете добавлять по вкусу. За огромной порцией согревающего фо-бо не поленитесь сходить на новый фудкорт "Станколит".

Екатерина Вяльцева