150-килограммовая модель показала пикантное фото

Самая полная в мире модель Тесс Холлидей в очередной раз оказалась в центре внимания журналистов. Эксцентричная красотка опубликовала весьма откровенное фото в нижнем белье.

Снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке прекрасная Тесс в сексуальном кружевном белье стоит, любуясь прекрасным видом в Малибу.

Views ⛰�� #effyourbeautystandards Публикация от Plus Model • Mom • Feminist�� (@tessholliday) Май 29 2017 в 1:28 PDT

Отметим, что на фото тело 150-килограммовой модели абсолютно не отретушировано. Так, у Тесс отчетливо видны все жировые складки и неровности кожи. Естественно, столь эпатажный снимок вызвал массу противоречивых чувств у пользователей.

Судя по комментариям, некоторые подписчики Тесс, которые, вероятно, также как и она, являются сторонниками бодипозитива, поддержали девушку. По их мнению, модель выглядит превосходно, несмотря на наличие лишнего веса. Другие же пользователи, напротив, возмутились тем, что Тесс выставила напоказ свою фигуру.

Can we talk about the new pieces that dropped in my #mblmxtess collection? ��This cropped top & matching skirt are available now at @Penningtons ��������#effyourbeautystandards #mblmxtessholliday Публикация от Plus Model • Mom • Feminist�� (@tessholliday) Май 1 2017 в 11:20 PDT

"Вот что тут прекрасного? Это не полнота, а жир", "Фу, корова", "Ты отвратительная свинья", – гневно написали русскоязычные подписчики модели, которые явно не являются сторонниками ее взглядов на жизнь. Всего скандальное фото набрало более 67 тысяч лайков.

��Belly love ������@effyourbeautystandards #effyourbeautystandards #postpartumbody #stillfat Публикация от Plus Model • Mom • Feminist�� (@tessholliday) Апр 26 2017 в 3:02 PDT

Отметим, что 32-летняя Тесс Холлидей – одна из самых успешных плюс-сайз моделей в современной модной индустрии. На волне популярности бодипозитива для многих эта стильная и яркая девушка стала объектом для подражания, ведь она никогда не стесняется своих лишних килограммов, а наоборот, с удовольствием выставляет свою фигуру напоказ. Впрочем, противники Тесс утверждают, что ее пышные формы – результат ожирения, а значит она никак не может олицетворять собой красоту и здоровье.