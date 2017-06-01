150-килограммовая модель показала пикантное фото
Снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке прекрасная Тесс в сексуальном кружевном белье стоит, любуясь прекрасным видом в Малибу.
Отметим, что на фото тело 150-килограммовой модели абсолютно не отретушировано. Так, у Тесс отчетливо видны все жировые складки и неровности кожи. Естественно, столь эпатажный снимок вызвал массу противоречивых чувств у пользователей.
@makeupbyjmonroy captured this BTS from my cover shoot yesterday & it's totally unretouched & I'm sitting in a way that isn't "flattering" but that's why I love it. It's real. My gorgeous, supportive husband (who has held my hand the entire time through this book) is laughing behind me & I'm just hanging out in shapewear takin a ����Wearing makeup doesn't make me less of a feminist, & neither does wearing shapewear. It's all about our choice to wear & do what we want with our bodies. I will keep resisting, with perfect coiffed hair from @hisvintagetouch too ✌��#effyourbeautystandards #NotSoSubtleTess
Судя по комментариям, некоторые подписчики Тесс, которые, вероятно, также как и она, являются сторонниками бодипозитива, поддержали девушку. По их мнению, модель выглядит превосходно, несмотря на наличие лишнего веса. Другие же пользователи, напротив, возмутились тем, что Тесс выставила напоказ свою фигуру.
"Вот что тут прекрасного? Это не полнота, а жир", "Фу, корова", "Ты отвратительная свинья", – гневно написали русскоязычные подписчики модели, которые явно не являются сторонниками ее взглядов на жизнь. Всего скандальное фото набрало более 67 тысяч лайков.
Отметим, что 32-летняя Тесс Холлидей – одна из самых успешных плюс-сайз моделей в современной модной индустрии. На волне популярности бодипозитива для многих эта стильная и яркая девушка стала объектом для подражания, ведь она никогда не стесняется своих лишних килограммов, а наоборот, с удовольствием выставляет свою фигуру напоказ. Впрочем, противники Тесс утверждают, что ее пышные формы – результат ожирения, а значит она никак не может олицетворять собой красоту и здоровье.
Следственный комитет решает вопрос о возбуждении нового уголовного дела
Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Dni.Ru узнали о важном событии в жизни знаменитого артиста
Соблазнительная мать четырех детей вновь оголилась