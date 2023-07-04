Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников

Как живет Светлана Светличная Тесты Розенбаум обратился к Путину Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Вторник 4 июля

09:20Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры 08:40Как выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 08:40Врач рассказала о редких типах аллергии 08:20"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной 08:20Почему мужчины могут сбросить вес легче: обьясняет диетолог 08:00Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки 06:43Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле 04:23"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела 02:19Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре 00:08Психолог раскрыл вред гиперопеки 22:13Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением 21:39"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов 21:00Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену 20:40Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту 20:20Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер 20:00Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей 19:40"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину 19:2069-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости 19:00Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму 18:40Застройщики из Питера осваивают столицу 18:20"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 18:00Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля 17:40"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет 17:20"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой 17:00Почему мужчины изменяют своим любимым? 16:40Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года 16:20"Снова эксклюзивно наш": Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ 16:00В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон 15:40Какие долги переходят по наследству вместе с недвижимостью: объяснил нотариус 15:20"Вся переделанная": россияне обвинили "Мисс Москву – 2023" в пластике 15:00"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу 14:40Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова 14:20Дочь Успенской показала стройную фигуру в купальнике 14:00"Взрослая женщина!": Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене 13:40Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы 13:20Ляйсан Утяшева в тугом корсете подчеркнула свои достоинства 13:00Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе 12:43Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой 12:20Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву 12:00Отключили от аппарата ИВЛ: Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова 11:40В 55% вторичных квартир нет ремонта 11:20"Так на Решетову похожа": Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе 10:40Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона 10:20"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова 10:00"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр 09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников
161

Силы противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты.

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы столицы.

Собянин отметил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе воздушной гавани снимаются.

Напомним, 30 мая беспилотники атаковали многоэтажные дома в Москве. Здания получили повреждения. Жителям оперативно оказали социальную и психологическую поддержку.

4 июля 2023, 09:00
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

МЧС: Причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки

МЧС: Причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки
Сообщения о возгорании в результате падения беспилотника недостоверны. Предварительной причиной пожара в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино стала неисправность электрической проводки.

Умер оскароносный актер Алан Аркин

Умер оскароносный актер Алан Аркин
В США скончался американский актер Алан Аркин.

465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел

465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел
Двое мальчиков отправились гулять в лес без сопровождения родителей. Башкирия – край, который славится на всю Россию своим медом.

При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку

При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку
Во время ЧП пострадали два человека. В пятницу, 30 июня, утром на одном из объектов в Зеленограде обрушились строительные леса.

На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений

На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений
Страшная трагедия произошла в столице: там погиб 10-месячный малыш. Новостью, от которой в жилах стынет кровь, поделился портал RT со ссылкой на столичное подразделение Следственного Комитета.

Выбор читателей

03/07ПндНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 03/07ПндРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением 02/07ВскДочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 02/07Вск"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 02/07ВскДиана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 02/07Вск"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике