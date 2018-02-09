В Москве киллер спас жертву от кровожадной тещи

Жительница Москвы нашла киллера для мужа своей дочери. Женщина предложила убийце пять тысяч долларов.

Известно, что обстановка в семье была накалена до предела – постоянные ссоры были обычным явлением. В итоге жительница столицы решилась на преступление, наняв для зятя киллера.

Убийца повел себя нетипично. Взяв задаток, он рассказал о заказе несостоявшейся жертве, сообщает Telegram-канал Mash. А женщин киллер выдал правоохранителям. Отмечается, что мать и дочь находятся в отделении полиции. Наемный убийца остался на свободе.

Прошлой осенью стражи порядка раскрыли подробности жуткой истории, произошедшей в Нижнем Новгороде. Там местная жительница заказала 31-летнего мужа. Избавиться от благоверного женщина решила потому, что они часто ссорились, и у нее остыли чувства. Жизнь мужа она оценила в 30 тысяч рублей. Преступление исполнил племянник новгородки.

Преступления на бытовой почве в России случаются довольно часто. Как писали Dni.Ru, в октябре 2017 года в Архангельске суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который был признан виновным в систематическом избиении жены и семилетнего пасынка.

Мужчина не только истязал членов семьи, но и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убить сына супруги от первого брака. Дебошир приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и три месяца.