Названа неожиданная версия крушения Ан-148

Бывший гендиректор и конструктор фирмы "Антонов" Дмитрия Кива в подробностях описал оснащение самолета Ан-148. Возможно, во время рокового рейса просто не сработала сигнализация.



Эксперт считает, что Ан-148 – абсолютно безопасная машина. По его словам, лайнер сертифицирован как и в Европе, и в США, и проходит по всем нормам безопасности. "Так что сейчас будут придумывать любые глупости, вплоть до того, что самолет покрашен не в белый, а в желтый цвет", – заявил он.

Кива рассказал о расположении кнопок на приборной панели самолета. Специалист считает, что пилоты ошиблись и не включили обогрев приемников воздушного давления. Однако в таком случае должна активироваться сигнализация, которая находится прямо перед глазами у командира экипажа. Если этого не произошло, то появляется еще одна версия крушения.

Конструктор предположил, что автоматика могла не сработать. "Но такого сочетания не бывает, чтобы сразу не сработало табло с текстовым предупреждением и горящие желтые кнопки. То есть у правого пилота горят на кнопках лампочки, которые сигнализируют: обогрев не включен. Но и у командира загорается табло. Не может такого быть, чтобы одновременно две системы контроля, дублирующие друг друга, вдруг отключились", – цитирует Киву "Московский комсомолец".

Эксперт уверен, что неполадки с сигнализацией – основная загадка в этой истории. "Либо они забыли включить обогрев и не обратили внимания на сигнализацию – но это очень странно, либо сигнализация по каким-то причинам не сработала", – рассуждает он.

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рухнул днем 11 февраля. В результате происшествия погибли все, кто были на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Расследование катастрофы продолжается.