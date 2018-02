Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете

Терпевший бедствие лайнер приняли в международном аэропорту Гонолулу на Гавайях. Пассажиры признались, что это был самый страшный день в их жизни.

По официальной информации, рейс №1175 следовал по маршруту Сан-Франциско – Гонолулу. На борту воздушного судна находились 370 человек. Экипаж принял решение об аварийной посадке из-за вибрации в правом двигателе лайнера. К счастью, никто не пострадал.

Причиной аварии стали неполадки в двигателе. Как уточнили позже представители авиакомпании, по непонятным причинам двигатель во время полета лишился обтекателя. Впрочем, пассажирам можно было и не рассказывать – они наблюдали это "в прямом эфире".

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q